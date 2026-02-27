Iga Świątek kończy ważną współpracę! Jest potwierdzenie!

Iga Świątek zakończyła ważną współpracę sponsorską, co zostało oficjalnie potwierdzone.

Polska tenisistka rozstała się z globalnym gigantem kosmetycznym, z którym współpracowała od wiosny 2024 roku.

Marka podziękowała Idze za zaangażowanie i życzyła dalszych sukcesów. Sprawdź, co to oznacza dla jej kariery!

Iga Świątek zakończyła współpracę z marką Lancome, światowym gigantem na rynku kosmetycznym - poinformował Sport.pl. Tenisistka rozpoczęła ją wiosną 2024 r., a w całym kraju można było oglądać reklamowe banery naszej mistrzyni promującej produkty tego koncernu. Ostatnio jednak z oficjalnej strony Igi Świątek zniknęło już logo Lancome. Przedstawiciele marki w nadesłanym Sport.pl oświadczeniu potwierdzili, że współpraca z Polką została zakończona 31 stycznia.

"Była ona dla marki ważnym i inspirującym doświadczeniem. W trakcie jej trwania zrealizowano szereg projektów komunikacyjnych i wizerunkowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców i stanowiły istotny element działań marki na rynku. Dziękujemy Idze Świątek za jej zaangażowanie, autentyczność oraz wkład w realizację wspólnych projektów. Życzymy jej dalszych sukcesów – zarówno na korcie, jak i poza nim" – czytamy w przesłanym nam komunikacie.

Iga Świątek z turniejowych nagród uzbierała już ponad 44,7 mln dolarów. Najlepsza polska tenisistka w historii zarabia ogromne pieniądze nie tylko na tenisowych kortach, ale również na kontraktach reklamowych. Zdaniem serwisu "Sportico" na umowach ze sponsorami inkasuje już ok. 13 mln dolarów rocznie. W garażu ma kilka modeli porsche. Kupiła mieszkanie w Warszawie. Jak inwestuje pieniądze? - Na razie podchodzę to tego dość spokojnie. Miałam kilka propozycji inwestycji i przyznam, że trochę mentalnie mnie to czasami przerosło - mówiła kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem". - Zdaję sobie sprawę, że nie mam ogromnej wiedzy, jeżeli chodzi o inwestowanie, więc najpierw chciałabym się doedukować i skupić na zbieraniu kapitału. Dopiero jak będę miała 27-30 lat spróbuję mądrzej inwestować te pieniądze.

Magazyn „Forbes Women” niedawno wyliczył wartość wizerunku kobiet w polskim showbiznesie. Iga Świątek bije na głowę całą resztę stawki, a jej marka osobista jest warta więcej o drugiej Anny Lewandowskiej o cały rząd wielkości i liczona jest w miliardach złotych!

