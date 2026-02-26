Szaleństwo pod zdjęciami Ewy Swobody! Polka rozpaliła setki tysięcy fanów

2026-02-26 20:17

Ewa Swoboda po raz kolejny udowodniła, że jest królową sprintu. Nie tylko na bieżni - po mityngu Copernicus Cup w Toruniu, w którym uzyskała swój najlepszy w tym sezonie czas na 60 metrów (7,09 s), po raz kolejny rozpaliła media społecznościowe! Setki tysięcy fanów zachwyciły się zdjęciami polskiej lekkoatletki.

Ewa Swoboda, znana ze swojego dynamicznego startu i niezwykłej szybkości, po raz kolejny pokazała, że na dystansie 60 metrów pod dachem czuje się wyśmienicie. Start w toruńskiej hali był ważny po wcześniejszych niezbyt szybkich występach. Czas 7,09 s to wynik, który dał jej w Toruniu 4. miejsce i plasuje już ją w czołówce przed zbliżającymi się halowymi mistrzostwami świata! Jednak fenomen Swobody wykracza daleko poza tartanową bieżnię.

Ewa Swoboda
Ewa Swoboda znów rozpaliła internet! Wystarczyły te zdjęcia

Polska sprinterka jest prawdziwą gwiazdą mediów społecznościowych, gdzie jej autentyczność, styl i sportowe sukcesy przyciągają setki tysięcy fanów. Jej profil na Instagramie, obserwowany przez ponad milion osób, znów tętni życiem. Swoboda chętnie dzieli się z kibicami kadrami z treningów, zawodów, ale także momentami z życia prywatnego, budując z nimi niezwykle silną więź.

Dowodem na to jest reakcja na jej niedzielny sukces. Zdjęcia z biegu w Toruniu, opublikowane na jej profilu, w krótkim czasie zebrały ponad 220 tysięcy polubień! To pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem cieszą się jej starty i jak mocno kibice przeżywają z nią sportowe emocje, potwierdzając jej status jednej z najpopularniejszych lekkoatletek na świecie!

Wystarczy przypomnieć, co działo się przy okazji ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdy Swobodą zachwycał się cały świat. To wtedy jej media społecznościowe rozrosły się na dobre, a reakcje na jej ostatni wpis to potwierdzenie, że na jej sukcesy z zapartym tchem czeka nie tylko cała Polska!

