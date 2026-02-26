Szaleństwo pod zdjęciami Ewy Swobody! Polka rozpaliła setki tysięcy fanów

Ewa Swoboda, znana ze swojego dynamicznego startu i niezwykłej szybkości, po raz kolejny pokazała, że na dystansie 60 metrów pod dachem czuje się wyśmienicie. Start w toruńskiej hali był ważny po wcześniejszych niezbyt szybkich występach. Czas 7,09 s to wynik, który dał jej w Toruniu 4. miejsce i plasuje już ją w czołówce przed zbliżającymi się halowymi mistrzostwami świata! Jednak fenomen Swobody wykracza daleko poza tartanową bieżnię.

Ewa Swoboda i jej partner. Łączą ich wspólne pasje i bieganie [UNIKALNE ZDJĘCIA]

24

Ewa Swoboda znów rozpaliła internet! Wystarczyły te zdjęcia

Polska sprinterka jest prawdziwą gwiazdą mediów społecznościowych, gdzie jej autentyczność, styl i sportowe sukcesy przyciągają setki tysięcy fanów. Jej profil na Instagramie, obserwowany przez ponad milion osób, znów tętni życiem. Swoboda chętnie dzieli się z kibicami kadrami z treningów, zawodów, ale także momentami z życia prywatnego, budując z nimi niezwykle silną więź.

Dowodem na to jest reakcja na jej niedzielny sukces. Zdjęcia z biegu w Toruniu, opublikowane na jej profilu, w krótkim czasie zebrały ponad 220 tysięcy polubień! To pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem cieszą się jej starty i jak mocno kibice przeżywają z nią sportowe emocje, potwierdzając jej status jednej z najpopularniejszych lekkoatletek na świecie!

Serce pęka, co stało się z Ewą Swobodą! Czegoś takiego nie przeżyła od lat

Wystarczy przypomnieć, co działo się przy okazji ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdy Swobodą zachwycał się cały świat. To wtedy jej media społecznościowe rozrosły się na dobre, a reakcje na jej ostatni wpis to potwierdzenie, że na jej sukcesy z zapartym tchem czeka nie tylko cała Polska!