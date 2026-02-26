Rywalka Igi Świątek wzięła ślub i jest w ciąży! Piękna Camila Giorgi znów zaskoczyła! [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
2026-02-26 16:00

Camila Giorgi najpierw pochwaliła się, że jest w ciąży, a potem opublikowała na Instagramie wymowne obrazki z urzędu stanu cywilnego w Buenos Aires, gdzie przebywa od dłuższego czasu. Wynika z nich jasno, że włoska tenisistka wyszła za mąż! Zobaczcie zdjęcia znanej z urody Camili Giorgi.

Camila Giorgi podzieliła się z kibicami dobrą nowiną. A właściwie to dwiema! Była włoska tenisistka najpierw na Instagramie poinformowała, że wraz z partnerem Andreasem Pasuttim spodziewają się dziecka, a potem okazało się, że wyszła za mąż! Giorgi wzięła ślub cywilny w Argentynie a konkretnie w Buenos Aires, gdzie przebywa od dłuższego czasu

Polscy fani tenisistka dobrze znają Camilę Giorgi, która znakomicie prezentowała się w rozgrywanych w Katowicach turniejach. Znana z oryginalnej urody Włoszki toczyła boje najpierw z Agnieszką Radwańską, a potem z Igą Świątek. Właśnie Raszynianka rozegrała z nią ostatni mecz przed zakończeniem kariery (w 2024 r.). Na korcie Camila Giorgi prezentowała agresywny i skrajnie ryzykowny styl gry. A na Instagramie lubiła zaskoczyć fanów gorącymi fotkami w erotycznej bieliźnie czy kostiumie kąpielowym.

Poniżej galeria seksownych zdjęć Camili Giorgi a pod nią dalsza część artykułu.

Camila Giorgi po zakończeniu kariery zajęła się modą. Potem skręciła w kierunku dziennikarstwa, a media we Włoszech rozpisywały się dużo o jej rzekomych problemach z urzędem skarbowym. W mediach zaczęły krążyć plotki, że Giorgi uciekła z Italii, by uniknąć kontaktu z organami ścigania. Tenisowa gwiazda w końcu przerwała milczenie i stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom. W jednym z wywiadów w telewizji włoskiej podkreśliła, że przeprowadzka do USA była jej świadomą decyzją, a nie żadną formą ucieczki. Twierdziła, że cała sprawa z podatkami była wynikiem działań prawnika, z którym zerwała współpracę. Teraz przebywa w Argentynie w jej życiu prywatnym dużo się dzieje...

CAMILA GIORGI