Katarzyna Zillmann odsłoniła kawał biustu i udo na Gali Mistrzów Sportu. Oficjalnie towarzyszyła jej Janja Lesar!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oficjalnie pojawiły się razem na Gali Mistrzów Sportu, podczas której przyznano tytuł najlepszego sportowca roku w Polsce. Zwyciężyła kajakarka Klaudia Zwolińska, ale chyba największe zainteresowanie wzbudziły wspomniane uczestniczki ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na dodatek, Katarzyna Zillmann odsłoniła kawał biustu i zgrabne udo! Zdjęcia prezentujemy w naszej galerii.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar historia znajomości

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar razem wystąpiły w ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jednak wcale nie ich popisy na parkiecie wzbudziły największe emocje. Zresztą nawet na scenie było widać, że panie łączy coś więcej niż tylko praca i treningi, o czym świadczyć może choćby namiętny pocałunek, do którego doszło podczas tanecznego występu. Z kolei już po finale "Tańca z Gwiazdami" Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zostały przyłapane na imprezie. Zdjęcia jasno pokazywały, że panie są sobie bardzo bliskie. Na dodatek, już po zakończeniu programu wydało się, że wioślarka nie jest już w związku ze swoją wieloletnią partnerką - kajakarką Julią Walczak. Janja Lesar z kolei rozstała się z Krzysztofem Hulbojem, z którym była przez ponad 20 lat. 

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na Gali Mistrzów Sportu. Wioślarka pokazała kawał biustu i udo

W sobotę, 10 stycznia, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar po raz pierwszy razem oficjalnie pojawiły się na imprezie. I to nie byle jakiej! Wioślarka i tancerka brylowały na Gali Mistrzów Sportu w Teatrze Wielkim w Warszawie, podczas której ogłoszono zwycięzców plebiscytu na najlepszego sportowca w Polsce. Tytuł przypadł specjalizującej się w kajakarstwie górskim Klaudii Zwolińskiej. Podwójna mistrzyni świata wyprzedziła tenisistkę Igę Świątek i siatkarza Wilfredo Leona. A tak prezentuje się pierwsza dziesiątka:

  1. Klaudia Zwolińska
  2. Iga Świątek
  3. Wilfredo Leon
  4. Bartosz Zmarzlik
  5. Robert Kubica
  6. Maria Żodzik
  7. Robert Lewandowski
  8. Mateusz Ponitka
  9. Aleksandra Mirosław
  10. Miko Marczyk

Katrzyna Zillmann zwróciła na siebie uwagę nie tylko dzięki Janji Lesar. Wrażenie na gościach Gali Mistrzów Sportu zrobiła kreacja wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio. Zillmann odsłoniła kawał biustu i swoje zgrabne udo. Zdjęcia z gali prezentujemy w naszej galerii. 

