Katarzyna Zillmann odsłoniła kawał biustu i udo na Gali Mistrzów Sportu. Oficjalnie towarzyszyła jej Janja Lesar!

- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar z "Tańca z Gwiazdami" razem pojawiły się publicznie na Gali Mistrzów Sportu.
- Wioślarka Katarzyna Zillmann przyciągnęła uwagę odważną kreacją, eksponując biust i zgrabne udo.
- Zobacz, jak prezentowały się Zillmann i Lesar oraz ich stylizacje w naszej galerii!
- Prezentujemy też zdjęcia innych gości Gali Mistrzów Sportu
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar historia znajomości
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar razem wystąpiły w ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jednak wcale nie ich popisy na parkiecie wzbudziły największe emocje. Zresztą nawet na scenie było widać, że panie łączy coś więcej niż tylko praca i treningi, o czym świadczyć może choćby namiętny pocałunek, do którego doszło podczas tanecznego występu. Z kolei już po finale "Tańca z Gwiazdami" Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zostały przyłapane na imprezie. Zdjęcia jasno pokazywały, że panie są sobie bardzo bliskie. Na dodatek, już po zakończeniu programu wydało się, że wioślarka nie jest już w związku ze swoją wieloletnią partnerką - kajakarką Julią Walczak. Janja Lesar z kolei rozstała się z Krzysztofem Hulbojem, z którym była przez ponad 20 lat.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na Gali Mistrzów Sportu. Wioślarka pokazała kawał biustu i udo
W sobotę, 10 stycznia, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar po raz pierwszy razem oficjalnie pojawiły się na imprezie. I to nie byle jakiej! Wioślarka i tancerka brylowały na Gali Mistrzów Sportu w Teatrze Wielkim w Warszawie, podczas której ogłoszono zwycięzców plebiscytu na najlepszego sportowca w Polsce. Tytuł przypadł specjalizującej się w kajakarstwie górskim Klaudii Zwolińskiej. Podwójna mistrzyni świata wyprzedziła tenisistkę Igę Świątek i siatkarza Wilfredo Leona. A tak prezentuje się pierwsza dziesiątka:
- Klaudia Zwolińska
- Iga Świątek
- Wilfredo Leon
- Bartosz Zmarzlik
- Robert Kubica
- Maria Żodzik
- Robert Lewandowski
- Mateusz Ponitka
- Aleksandra Mirosław
- Miko Marczyk
Katrzyna Zillmann zwróciła na siebie uwagę nie tylko dzięki Janji Lesar. Wrażenie na gościach Gali Mistrzów Sportu zrobiła kreacja wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio. Zillmann odsłoniła kawał biustu i swoje zgrabne udo. Zdjęcia z gali prezentujemy w naszej galerii.