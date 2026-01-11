Katarzyna Zillmann odsłoniła kawał biustu i udo na Gali Mistrzów Sportu. Oficjalnie towarzyszyła jej Janja Lesar!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar z "Tańca z Gwiazdami" razem pojawiły się publicznie na Gali Mistrzów Sportu.

Wioślarka Katarzyna Zillmann przyciągnęła uwagę odważną kreacją, eksponując biust i zgrabne udo.

Zobacz, jak prezentowały się Zillmann i Lesar oraz ich stylizacje w naszej galerii!

Prezentujemy też zdjęcia innych gości Gali Mistrzów Sportu

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar historia znajomości

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar razem wystąpiły w ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jednak wcale nie ich popisy na parkiecie wzbudziły największe emocje. Zresztą nawet na scenie było widać, że panie łączy coś więcej niż tylko praca i treningi, o czym świadczyć może choćby namiętny pocałunek, do którego doszło podczas tanecznego występu. Z kolei już po finale "Tańca z Gwiazdami" Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zostały przyłapane na imprezie. Zdjęcia jasno pokazywały, że panie są sobie bardzo bliskie. Na dodatek, już po zakończeniu programu wydało się, że wioślarka nie jest już w związku ze swoją wieloletnią partnerką - kajakarką Julią Walczak. Janja Lesar z kolei rozstała się z Krzysztofem Hulbojem, z którym była przez ponad 20 lat.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na Gali Mistrzów Sportu. Wioślarka pokazała kawał biustu i udo

W sobotę, 10 stycznia, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar po raz pierwszy razem oficjalnie pojawiły się na imprezie. I to nie byle jakiej! Wioślarka i tancerka brylowały na Gali Mistrzów Sportu w Teatrze Wielkim w Warszawie, podczas której ogłoszono zwycięzców plebiscytu na najlepszego sportowca w Polsce. Tytuł przypadł specjalizującej się w kajakarstwie górskim Klaudii Zwolińskiej. Podwójna mistrzyni świata wyprzedziła tenisistkę Igę Świątek i siatkarza Wilfredo Leona. A tak prezentuje się pierwsza dziesiątka:

Klaudia Zwolińska Iga Świątek Wilfredo Leon Bartosz Zmarzlik Robert Kubica Maria Żodzik Robert Lewandowski Mateusz Ponitka Aleksandra Mirosław Miko Marczyk

Katrzyna Zillmann zwróciła na siebie uwagę nie tylko dzięki Janji Lesar. Wrażenie na gościach Gali Mistrzów Sportu zrobiła kreacja wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio. Zillmann odsłoniła kawał biustu i swoje zgrabne udo. Zdjęcia z gali prezentujemy w naszej galerii.

