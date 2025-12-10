Po rozstaniu z partnerką Zillmann z siatą IKEI poszła po wypasiony odkurzacz. A potem wzięła zgrzewkę z Lidla!

Katarzyna Zillmann, wioślarka i uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", przechodzi burzliwy okres w życiu prywatnym.

Wioślarka rozstała się z Julią Walczak i zbliżyła się do swojej tanecznej partnerki, Janji Lesar.

Zobacz zdjęcia Zillmann podczas samotnych zakupów, gdy taszczy wielką siatę z IKEI i zgrzewkę wody z Lidla.

Katarzyna Zillmann to kolejna sportsmenka, który płynnie przeszła do świata show-biznesu. Wioślarka zyskała wielką popularność, dzięki występom w ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Była pierwszą uczestniczką show, która tańczyła w parze z kobietą. Produkcja show przydzieliła jej Janję Lesar, doskonale znaną fanom programu z poprzednich edycji. Pomiędzy tancerką i wioślarką na parkiecie czuć było chemię. Ich występy przeszły do historii. Podczas ich pląsów kipiało namiętnością. Raz nawet panie - na oczach widzów - zatopiły się w gorącym pocałunku. Prawdziwą sensacją jednak były zdjęcia, które zrobione zostały na imprezie po finale "Tańca z Gwiazdami". Paparazzi przyłapali Katarzynę Zillmann i Janję Lesar w niezwykłych okolicznościach. Fotografie mogły sugerować, że kobiety łączy coś więcej niż zwykła przyjaźń. Było przytulanie, trzymanie za ręce, namiętny pocałunek, ręka na pośladku i dłoń za koszulką... Mniej więcej w tym samym czasie gruchnęła wiadomość o rozstaniu wioślarki z Julią Walczak.

Katarzyna Zillmann kupiła wypasiony odkurzacz i zgrzewkę w Lidlu

Wicemistrzyni olimpijska z Tokio, gdy jeszcze była związana z kanadyjkarką, zapewne mogła liczyć na pomoc w obowiązkach domowych. Swego czasu furorę robiły zdjęcia Julii Walczak prasującej w samej bieliźnie. Wygląda na to, że teraz Katarzyna Zillmann musi radzić sobie sama. Ale co to za problem dla zaprawionej w trudnych bojach sportsmenki. Spotkaliśmy wioślarkę na porządnych zakupach. Taszczyła wielką siatę z IKEI, w której wylądował wypasiony markowy odkurzacz. Pewnie Katarzyna Zillmann liczy na to, że z takim sprzętem sprzątanie będzie przyjemniejsze. A po nabyciu elektroluksu wioślarka udała się do Lidla, gdzie kupiła m.in. zgrzewkę wody mineralnej. Zdjęcia z samotnych zakupów wicemistrzyni olimpijskiej prezentujemy w naszej galerii.

