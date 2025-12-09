Julia Szeremeta zatańczy w „Tańcu z Gwiazdami”?! Padła propozycja! Wiemy, jak odpowiedziała

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-12-09 8:57

Julia Szeremeta odniosła kolejny wielki sukces i z uśmiechem na ustach zakończy sezon 2025. Polska pięściarka zdobyła złoty medal młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 23. Nic dziwnego, że jej popularność znów wzrosła. Wicemistrzyni olimpijska w rozmowie z „Interią” opowiedziała o różnych propozycjach, które pojawiły się od czasu jej sukcesów. Jedną z nich był... występ w „Tańcu z Gwiazdami”.

  • Julia Szeremeta została wielką gwiazdą po sukcesie na igrzyskach olimpijskich
  • Polska pięściarka skupia się na swojej sportowej karierze – sięgnęła po mistrzostwo świata czy młodzieżowe mistrzostwo Europy
  • Szeremeta otrzymała wiele propozycji – m.in. występu w „Tańcu z Gwiazdami”. Jak na nią zareagowała?

Julia Szeremeta w „Tańcu z Gwiazdami”? Tak zareagowała na propozycję

Ostatnie 1,5 roku to fala sukcesów Julii Szeremety. Polska pięściarka przebiła się do świadomości polskich kibiców i odnosiła ogromne osiągnięcia na przeróżnych imprezach – od igrzysk olimpijskich, przez Puchary Świata na mistrzostwach świata kończąc. Nic dziwnego, że popularność pozwala jej korzystać z wielu różnych propozycji. Co ciekawe, w grę wchodził m.in. występ w „Tańcu z Gwiazdami”.

Julia Szeremeta miała wystąpić w jednej z poprzednich edycji. Zdecydowała się jednak odmówić. Przyznała, że kolejny rozgłos kompletnie nie jest jej potrzebny.

Były też propozycje do "Tańca z Gwiazdami", do wcześniejszej edycji, ale jak powiedziałam - boks ma sto procent priorytetu. Raczej nie mam czasu na takie propozycje, o ofertach z rodzaju "fame" nawet nie wspominając. Pewnie aktywność w takim programie dałaby mi dodatkowy rozgłos, ale na razie jest mi to niepotrzebne – przyznała w wywiadzie dla Interii.

Występ Szeremety w „TzG”? „Wykluczyłoby mnie z treningów”

Polska pięściarka stawia na to, w czym jest jedną z najlepszych na świecie. Julia Szeremeta nie ukrywa, że treningi tańca zabrałyby jej dużo czasu i musiałaby się temu w stu procentach poświęcić.

Julia Szeremeta nie wykluczyła startu w „Tańcu z Gwiazdami”, ale... dopiero po zakończeniu kariery!

- Musiałabym się temu mocno poświęcić, co w ogóle wykluczyłoby mnie z treningów i przygotowań bokserskich. To dopiero może się stać po zakończeniu kariery, wtedy będzie odpowiedni czas, aby zatańczyć – dodała.

