Julia Szeremeta zatańczy w „Tańcu z Gwiazdami”?! Padła propozycja! Wiemy, jak odpowiedziała

Julia Szeremeta została wielką gwiazdą po sukcesie na igrzyskach olimpijskich

Polska pięściarka skupia się na swojej sportowej karierze – sięgnęła po mistrzostwo świata czy młodzieżowe mistrzostwo Europy

Szeremeta otrzymała wiele propozycji – m.in. występu w „Tańcu z Gwiazdami”. Jak na nią zareagowała?

Julia Szeremeta w „Tańcu z Gwiazdami”? Tak zareagowała na propozycję

Ostatnie 1,5 roku to fala sukcesów Julii Szeremety. Polska pięściarka przebiła się do świadomości polskich kibiców i odnosiła ogromne osiągnięcia na przeróżnych imprezach – od igrzysk olimpijskich, przez Puchary Świata na mistrzostwach świata kończąc. Nic dziwnego, że popularność pozwala jej korzystać z wielu różnych propozycji. Co ciekawe, w grę wchodził m.in. występ w „Tańcu z Gwiazdami”.

Julia Szeremeta miała wystąpić w jednej z poprzednich edycji. Zdecydowała się jednak odmówić. Przyznała, że kolejny rozgłos kompletnie nie jest jej potrzebny.

Były też propozycje do "Tańca z Gwiazdami", do wcześniejszej edycji, ale jak powiedziałam - boks ma sto procent priorytetu. Raczej nie mam czasu na takie propozycje, o ofertach z rodzaju "fame" nawet nie wspominając. Pewnie aktywność w takim programie dałaby mi dodatkowy rozgłos, ale na razie jest mi to niepotrzebne – przyznała w wywiadzie dla Interii.

Występ Szeremety w „TzG”? „Wykluczyłoby mnie z treningów”

Polska pięściarka stawia na to, w czym jest jedną z najlepszych na świecie. Julia Szeremeta nie ukrywa, że treningi tańca zabrałyby jej dużo czasu i musiałaby się temu w stu procentach poświęcić.

Julia Szeremeta nie wykluczyła startu w „Tańcu z Gwiazdami”, ale... dopiero po zakończeniu kariery!

- Musiałabym się temu mocno poświęcić, co w ogóle wykluczyłoby mnie z treningów i przygotowań bokserskich. To dopiero może się stać po zakończeniu kariery, wtedy będzie odpowiedni czas, aby zatańczyć – dodała.