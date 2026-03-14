Chwile grozy w Krakowie! Kamienica zawaliła się w centrum miasta. Ewakuowano mieszkańców

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-03-14 21:16

Groźna sytuacja w centrum Krakowa. W sobotę, 14 marca w godzinach wieczornych na ulicy Grzegórzeckiej zawaliła się część konstrukcji niezamieszkałej kamienicy. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i sprawdzają stabilność pozostałej części budynku. Szczegóły poniżej.

Chwile grozy w Krakowie! Kamienica zawaliła się w centrum miasta. Ewakuowano mieszkańców

Autor: Powiat Krakowski 112/ Facebook

Do zdarzenia doszło w sobotę, 14 marca wieczorem. Jak poinformował w mediach społecznościowych profil Powiat Krakowski 112, na ul. Grzegórzeckiej zawaliła się część konstrukcji niezamieszkałej kamienicy. Dach pustostanu zawalił się około godz. 18.

Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. W działaniach biorą udział również policjanci, przedstawiciele nadzoru budowlanego oraz ratownicy z OSP GRS Kraków. Służby zabezpieczyły teren i sprawdzają, czy pozostała część budynku nie stanowi zagrożenia.

Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Jak podaje portal KR24, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 18. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców z pobliskich budynków. Łącznie swoje mieszkania musiało opuścić 14 osób.

Dla wszystkich przygotowano tymczasowe miejsca zakwaterowania. Służby nadal pracują na miejscu i ustalają dokładne przyczyny zawalenia się fragmentu kamienicy.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Pokój zbrodni - ciężarna izabela
