Chwile grozy w Krakowie! Kamienica zawaliła się w centrum miasta. Ewakuowano mieszkańców

Do zdarzenia doszło w sobotę, 14 marca wieczorem. Jak poinformował w mediach społecznościowych profil Powiat Krakowski 112, na ul. Grzegórzeckiej zawaliła się część konstrukcji niezamieszkałej kamienicy. Dach pustostanu zawalił się około godz. 18.

Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. W działaniach biorą udział również policjanci, przedstawiciele nadzoru budowlanego oraz ratownicy z OSP GRS Kraków. Służby zabezpieczyły teren i sprawdzają, czy pozostała część budynku nie stanowi zagrożenia.

Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Jak podaje portal KR24, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 18. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców z pobliskich budynków. Łącznie swoje mieszkania musiało opuścić 14 osób.

Dla wszystkich przygotowano tymczasowe miejsca zakwaterowania. Służby nadal pracują na miejscu i ustalają dokładne przyczyny zawalenia się fragmentu kamienicy.

