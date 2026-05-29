Cogiteon zaprasza na Potańcówkę z Gwiazdami. Nauka i zabawa dla całych rodzin

2026-05-29 16:15

Już 29 maja o godz. 18:00 w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Potańcówka z Gwiazdami. To połączenie edukacji, rozrywki i rodzinnej integracji, stanowiące zwieńczenie dwudniowego programu atrakcji organizowanych w ramach Funduszowego Maja. Udział w wydarzeniu jest darmowy, jednak konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

W ciągu dwóch dni uczestnicy będą mogli skorzystać z licznych aktywności popularyzujących naukę, warsztatów i eksperymentów skierowanych zarówno do najmłodszych, jak i dorosłych. Organizatorzy przewidzieli także rodzinne animacje, konkursy oraz występy artystyczne, dzięki którym Cogiteon stanie się przestrzenią wspólnej zabawy, odkrywania i zdobywania wiedzy. Najważniejszym elementem programu będzie piątkowa potańcówka na świeżym powietrzu.

Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszy się stała ekspozycja „Człowiek i Środowisko”, funkcjonująca w centrum od dwóch lat. Interaktywna wystawa przybliża działanie ludzkiego organizmu i pokazuje zależności między człowiekiem a środowiskiem naturalnym. To miejsce, gdzie naukę można poznawać nie tylko poprzez obserwację, lecz także praktyczne doświadczenia i eksperymenty.

Na uwagę zasługuje również przestrzeń wokół obiektu. Przy Cogiteonie znajduje się park wyposażony w naukowy plac zabaw oraz pierwszy w Krakowie ogród spacerowy na dachu. To wyjątkowe miejsce sprzyjające odpoczynkowi i odkrywaniu natury oraz miejskiej panoramy z nowej perspektywy.

Finałem wydarzenia będzie Potańcówka z Gwiazdami zaplanowana na 29 maja od godziny 18:00 na terenie centrum. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla osób w każdym wieku – od stref dla dzieci i edukacyjnych quizów po zajęcia taneczne, które pozwolą wspólnie rozpocząć wieczorną zabawę. Na uczestników czeka również bezpłatna strefa gastronomiczna, sprzyjająca spędzaniu czasu w rodzinnej atmosferze. Warto pamiętać, że mimo darmowego wstępu obowiązuje wcześniejszy zapis.

