Młoda kapusta nie tylko do gara. Zrób z nią to, a wiosną i latem poczujesz się lepiej. Różnicę widać już po 6 godzinach

Młoda kapusta to wiosenny hit kulinarny, pełen witamin i błonnika, idealny do lekkich potraw, który wspiera trawienie.

Odkryj jej zaskakujące, lecznicze właściwości: liście kapusty, stosowane jako okłady, efektywnie redukują ból i opuchliznę stawów czy żylaków.

Sprawdź, jak krok po kroku przygotować domowy okład z kapusty i dowiedz się, kiedy ta prosta metoda przyniesie Ci największą ulgę!

Sezon na młodą kapustę. Wykorzystaj ją nie tylko w kuchni

Młoda kapusta to dla wielu osób prawodawcy smak sezonowych warzyw i owoców. Obok truskawek, czereśni czy bobu jest chętnie wykorzystywana do wiosennych potraw. Nic w tym dziwnego. Młoda kapusta to bogactwo witamin przy małej kaloryce. 100 gramów młodej kapusty zawiera jedynie około 25 kcal, a jest przy tym bogatym źródłem potasu, witaminy C, błonnika oraz kwasy foliowego. W porównaniu do kapusty dojrzałej jest lżejsza i powoduje mniej dolegliwości żołądkowych. Wiosną i latem wykorzystuje się młodą kapustę do sałatek i się ja dusi.

Co ciekawe, młoda kapusta może być wykorzystana nie tylko w kuchni. Naturalna medycyna ludowa wskazuje kapustę jako rewelacyjny środek wyciągający opuchliznę i redukujący dolegliwości bólowe. Nasz babki wiedziały, że gdy bolą stawy i kości należy je obłożyć kapustą. Dzisiaj wiele osób nie pamięta o tej metodzie, a może ona być pomocna wiosną i latem, gdy nogi i stopy bardziej narażone są na opuchliznę.

Liście kapusty wykorzystuje się w leczeniu reumatyzmu, różnego rodzaju bóli, a nawet żylaków. Wszystko za sprawą antyseptycznych, przeciwzapalnych i przeciwbólowych właściwości kapusty. Okłady z kapusty polecane są także osobom ze skręconymi kostkami, czy młodym mamom, które zmagają się z opuchlizną piersi. W tym drugim przypadku zalecana jest jednak ostrożność i zachowanie odpowiedniej kolejności. Najpierw karmienie dziecka, potem okład i prysznic.

Jak stosować okłady z kapusty?

Do okładów wykorzystuje się liście młodej kapusty. Powinny być one surowe. Przed przyłożeniem do skóry można je delikatnie rozbić, aby puściły soki. Tak przygotowanymi liśćmi okładamy bolesne miejsca i zabezpieczania folią spożywczą. Okłady powinny być stosowane przez około 6 godzin. Zaleca się stosowanie kuracji trwającej do 5 dni.

Należy pamiętać, że okłady młodą kapustą nie zastąpią profesjonalnej diagnostyki lekarskiej i nie powinny być stosowane jako jedyna forma leczenia. Mogą być jej świetnym uzupełnieniem. Wszelkiego rodzaju dolegliwości zawsze konsultuj że specjalistą.

