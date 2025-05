Wystarczy główka młodej kapusty oraz 10 minut w kuchni i pyszny obiad gotowy. Oto co zrobić z młodej kapusty

Majaland ma nowe atrakcje. W parku rozrywki w Polsce można przybić piątkę z bohaterami „Psiego patrolu” i wejść do świata SpongeBoba, a to nie koniec nowości

Kapusta powinna zajmować ważne miejsce w naszym codziennym życiu. Znając jej właściwości, śmiało możemy okrzyknąć ją królową warzyw. Bez niej nie ma świątecznego bigosu, góralskiej kwaśnicy ani surówki coleslaw. Prawdopodobnie, gdyby nie kapusta, Szent Györgyi nie wyodrębniłby witaminy C, babcine kolano nie byłby tak sprawne, jak po okładach ze zmiażdżonych liści, a starożytni Rzymianie, zamiast ruszać na kolejne podboje, szukaliby sposobu na leczenie kaca. Surową kapustę zjadali przed wielkim ucztowaniem. Uważali, że ochroni ich to przed fatalnymi skutkami nadmiernego spożycia alkoholu. Nie mylili się, bo kapusta a dokładnie sok z kapusty, to doskonałe panaceum na kaca. Jakie są właściwości zdrowotne kapusty i jak ją wykorzystać w kuchni?

Jak zrobić młodą kapustę? Wystarczy 10 minut i masz pyszny obiad. Oto sposób na pyszną kapustkę

Kapusta jest bardzo wdzięcznym kulinarnym obiektem. Można przygotować z niej wiele potraw, jednak przy gotowaniu ulatnia się niezbyt przyjemny zapach siarki. Kuchenną atmosferę może wtedy oczyścić wrzucona do wody z gotująca się kapustą skórka chleba lub orzech włoski. Ten sposób znakomicie sprawdzi się przy gołąbkach, które musimy gotować pod przykryciem, co jeszcze potęguje przykry zapach. Przepisów na wykorzystanie kapusty jest mnóstwo. W przypadku bigosu im częściej smażony, tym lepszy. Warto go też zamrozić, a później znów smażyć kilka godzin. Z kapusty można przygotować także kotlety, farsze do pierogów i zupy. Młoda kapustka duszona w śmietanie będzie doskonałym uzupełnieniem wiosennego obiadu. Przyprawy, które podkreślają i uzupełniają smak tego warzywa to kminek, cynamon, curry oraz ostra papryka i świeży koperek. Świetnie łączy się też z pomidorami, mleczkiem kokosowym i śmietaną. Jednym z najprostszych sposobów przygotowywania młodej kapusty jest jej ugotowanie a później podsmażenie na maśle. Kapustkę obieramy z zewnętrznych, najbardziej odstających liści, następnie w całości wrzucamy do osolonej wrzącej wody. Po 5 minutach wyjmujemy główkę, czekamy chwilę, aż ostygnie. W międzyczasie roztapiamy na patelni sporą ilość masła. Kapustę kroimy na ćwiartki, układamy na patelni i smażymy z każdej strony, aż się liście delikatnie zbrązowieją. Całość posypujemy posiekanym koperkiem, doprawiamy solą oraz pieprzem i gotowe. Taką ugotowaną kapustę można także polać palonym masłem i posypać bułką tartą – podobnie jak kalafior.

Kapusta. Właściwości zdrowotne

Kapusta ma opinię ciężkostrawnej i niezbyt zdrowej. To jednak bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe, bo za przykre dolegliwości zdrowotne, które mogą pojawić się np. po zjedzeniu bigosu, odpowiadają dodatki kiełbasy, cebuli itp. Jej właściwości zdrowotne są ogromne! To między innymi z tego warzywa w 1928 r. Szent Györgyi wyodrębnił witaminę C. Ale najwięcej w kapuście jest witamin z grupy B. Są też witaminy A, E oraz K. Oprócz tego jest w niej mnóstwo błonnika, rutyny i minerałów. W kapuście są także minimalne ilości niezbędnego dla zdrowia arsenu, sporo żelaza oraz kwasu foliowego. Szczególne właściwości lecznicze ma regularnie wypijany sok z kapusty — wzmacnia odporność, pomaga na anemię i obrzęki spowodowane nadmiernym zatrzymywaniem wody w organizmie. To warzywo, które ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwutleniające, oczyszczające, wspomagające pamięć, przeciwzapalne, moczopędne, antyseptyczne, gojące i przeciw wrzodowe. W ludowej medycynie stosuje się okłady z liści lub soku z kapusty przy bólach reumatycznych, opuchniętych kolanach czy anginie. Nasze babcie robiły specjalne okłady. Wystarczy lekko rozbić tłuczkiem 2-3 największe liście (by zmiękły, ale nie były dziurawe), lekko podgrzać i obłożyć chory staw. Zostawić na kwadrans. Dobrze jest wszystko owinąć bandażem lub ręcznikiem, by kompres nie tracił ciepła. Fantastyczne właściwości zdrowotne ma także kiszona kapusta. Działa jak naturalny antybiotyk regulujący pracę układu trawiennego. Jak wykorzystać ją w kuchni?

