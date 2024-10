Chwytam za śrubokręt i robię to ze swoimi oknami jesienią. W domu jest ciepło, a rachunki za ogrzewanie niskie. Regulowanie okien na zimę

Co zrobić z kapusty? Sposoby na kapustę zalezą tylko od naszej wyobraźni, ale możemy ją wykorzystać w kuchni, kosmetyce i domowej apteczce. Zarówno kapusta biała, czerwona, jak i włoska pochodzi z krajów basenu Morza Śródziemnego. Była podawana na dworach królewskich w całej Europie. Polska szlachta szczególnie upodobała sobie bigos, tego nie mogło zabraknąć podczas zabaw z kuligiem i polowań. Starożytni Grecy oraz Rzymianie surową kapustę zjadali przed wielkim ucztowaniem. Uważali, że ochroni ich to przed fatalnymi skutkami nadmiernego spożycia alkoholu. Nie mylili się, bo kapusta a dokładnie sok z kapusty, to doskonałe panaceum na kaca. Jakie są właściwości zdrowotne kapusty, jak wykorzystać ją w kuchni i domowym SPA?

Co zrobić z kapusty? Trzy sposoby na kapustę

Sposoby na kapustę - właściwości zdrowotne kapusty. Kapusta ma opinię ciężkostrawnej i niezbyt zdrowej. To jednak bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe, bo za przykre dolegliwości zdrowotne, które mogą pojawić się np. po zjedzeniu bigosu, odpowiadają dodatki kiełbasy, cebuli itp. Jej właściwości zdrowotne są ogromne! To między innymi z tego warzywa w 1928 r. Szent Györgyi wyodrębnił witaminę C. Ale najwięcej w kapuście jest witamin z grupy B. Są też witaminy A, E oraz K. Oprócz tego jest w niej mnóstwo błonnika, rutyny i minerałów. W kapuście są także minimalne ilości niezbędnego dla zdrowia arsenu, sporo żelaza oraz kwasu foliowego. Szczególne właściwości lecznicze ma regularnie wypijany sok z kapusty — wzmacnia odporność, pomaga na anemię i obrzęki spowodowane nadmiernym zatrzymywaniem wody w organizmie. To warzywo, które ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwutleniające, oczyszczające, wspomagające pamięć, przeciwzapalne, moczopędne, antyseptyczne, gojące i przeciw wrzodowe. W ludowej medycynie stosuje się okłady z liści lub soku z kapusty przy bólach reumatycznych, opuchniętych kolanach czy anginie. Nasze babcie robiły specjalne okłady. Wystarczy lekko rozbić tłuczkiem 2-3 największe liście (by zmiękły, ale nie były dziurawe), lekko podgrzać i obłożyć chory staw. Zostawić na kwadrans. Dobrze jest wszystko owinąć bandażem lub ręcznikiem, by kompres nie tracił ciepła. Fantastyczne właściwości zdrowotne ma także kiszona kapusta. Działa jak naturalny antybiotyk regulujący pracę układu trawiennego. Sposoby na kapustę - jak wykorzystać ją w kuchni? Kapusta jest bardzo wdzięcznym kulinarnym obiektem. Można przygotować z niej wiele potraw, jednak przy gotowaniu ulatnia się niezbyt przyjemny zapach siarki. Kuchenną atmosferę może wtedy oczyścić wrzucona do wody z gotująca się kapustą skórka chleba lub orzech włoski. Ten sposób znakomicie sprawdzi się przy gołąbkach, które musimy gotować pod przykryciem, co jeszcze potęguje przykry zapach. Przepisów na wykorzystanie kapusty jest mnóstwo. W przypadku bigosu im częściej smażony, tym lepiej. Warto go też zamrozić, a później znów smażyć kilka godzin. Z kapusty można przygotować także kotlety, farsze do pierogów i zupy. Młoda kapustka duszona w śmietanie będzie doskonałym uzupełnieniem wiosennego obiadu. Przyprawy, które podkreślają i uzupełniają smak tego warzywa to kminek, cynamon, curry oraz ostra papryka i świeży koperek. Świetnie łączy się też z pomidorami, mleczkiem kokosowym i śmietaną. Sposoby na kapustę - zrób sobie domowe SPA. Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy kapusta to super warzywo, to może ostatecznie przekona cię jej zastosowanie w kosmetyce. Nie namawiamy do produkcji kremów i innych specyfików, tym zajmują się koncerny farmaceutyczne oraz kosmetyczne. Jednak możesz urządzić sobie domowe SPA za grosze, wykorzystując dobroczynne właściwości kapusty. Wystarczy rozgnieść jeden duży liść i położyć na kilka minut na oczyszczoną twarz — to zregeneruje i odżywi skórę, a także poprawi krążenie krwi. Drobno posiekaną kiszoną kapustę zmieszaj z półtłustym twarogiem i nałóż na 10 minut na twarz i dekolt, w ten sposób oczyścisz tłustą skórę.

