Zrób to już w kwietniu, aby ślimaki nie pojawiły się latem w Twoim ogrodzie. Działa na te szkodniki bez skorupy odstraszająco i doskonale zapobiega ich rozprzestrzenianiu. Sposób na ślimaki w ogrodzie

Zrób to już w kwietniu, aby ślimaki nie pojawiły się latem w Twoim ogrodzie

Ślimaki bez skorupy, zwane również ślimakami nagimi to ogrodowe szkodniki. Potrafią pożerać sadzonki i niszczyć rośliny. Dlatego ogrodnicy ich nie znoszą. Zwłaszcza wiosną obecność ślimaków bez skorupki nie jest wskazana, gdyż do ich ulubionych przysmaków należą młode rośliny. Wprost uwielbiają truskawki, maliny, ogórki, liście rabarbaru, sałaty czy kapusty. Walka ze ślimakami nagimi wymaga cierpliwości i zastosowania różnych metod. Nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania, ale kombinacja kilku strategii może przynieść dobre rezultaty. Warto również dmuchać na zimne i już wczesną wiosną zrobić wszystko, aby zapobiec pojawieniu się ślimaków w naszym ogrodzie. Jednym ze sposobów na ślimaki w ogrodzie jest posadzenie roślin między grządkami, które zadziałają na te szkodniki odtsraszajaco. Warto zasadzić je w ogródku już w kwietniu, aby zdążyć przed sezonem inwazji ślimaków bez skorupy.

Rośliny odstarszające ślimaki bez skorupy

Warto posadzić te rośliny wzdłuż grządek zagrożonych sadzonek, aby ochronić je przed szkodnikami. Do roślin, które odstraszają ślimaki, należą:

czosnek,

cebula,

rozmaryn,

gorczyca,

tymianek,

majeranek,

szałwia,

lawenda

cząber,

nagietek.

Domowy sposób na pozbycie się ślimaków z ogrodu

W walce ze ślimakami w ogrodzie ważne jest to, aby zawsze podlewać rośliny rano. Szkodniki lubią wilgoć i żerują w nocy. Dlatego, jeśli będziesz podlewać ziemię z samego rana, to do wieczora będzie ona już sucha, a co za tym idzie - mało atrakcyjna dla ślimaka bez skorupki. Otocz także wrażliwe rośliny barierami z materiałów, które utrudniają ślimakom dostęp. Rozsyp wokół nich trociny, popiół drzewny, piasku, skorupki jajek lub mączkę bazaltową.