Oto najlepszy sposób na ślimaki. Padają trupem na miejscu. W ten sposób pozbyłam się ślimaków z ogrodu. Obślizgłe mięczaki przestały niszczyć moje rośliny. Sposób na ślimaki w ogrodzie

Bezskorupowe ślimaki to spory problem dla ogrodników i działkowców. Mięczaki te są wyjątkowo żarłoczne i niszczą praktycznie wszystko na swojej drodze. Zjadają zarówno warzywa, takie jak marchew, buraki czy kapustę, jak i truskawki oraz maliny. Niszczą również rośliny ozdobne, jak lilie, astry oraz aksamitki. Ślimaki potrafią zjeść całe rośliny, a przy tym mogą roznosić po ogrodzie pasożyty. Pomrowy, czyli gatunek ślimaków bezskorupowych to jeden z najczęściej występujących w Polsce szkodników. Okazuje się, że sposób na jego wyeliminowanie z grządek jest całkiem prosty. Ślimaki wprost uwielbiają zapach i grejpfruta. Wystarczy, że pokroisz ten owoc na grube plastry i rozłożysz w ogrodzie w miejscach, gdzie żerują ślimaki. Najlepiej robić to wieczorem i zostawić grejpfrut na całą noc. W ten sposób ślimaki zgromadzą się w jednym miejscu, a ty rano będziesz mógł pozbyć się ich ze swojego terenu. W kilka dni wszystkie ślimaki znikną z Twojego ogrodu.

Co zrobić, aby ślimaki nie pojawiały się w ogrodzie?

Jeżeli zależy Ci na zabezpieczeniu grządek to warto wokół z nich zrobić barierę ochronną przeciwko ślimakom. W tym celu świetnie sprawdzą się pokruszone skorupki po jajkach lub trociny. Ślimaki nie lubią pewnych zapachów. Świetnie odstrasza je aromat cynamonu oraz fusów z kawy. Radykalnym sposobem jest także sól. Posypany solą ślimak traci wilgoć z ciała i umiera. Dla wielu osób ten sposób jest jednak niehumanitarny.

