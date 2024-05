O tym, jak się kisi ogórki, czy też przygotowuje małosolne, Polacy mogliby napisać kilka książek. Każdy ma swój genialny sposób na zdrowe kiszonki. Jedni dodają liście dębu i korzeń chrzanu, które sprawiają, że ogórki kiszone są twarde, inni uważają, że podstawą jest dobra woda. Jeszcze inni mają złotą proporcją na przygotowanie solanki. Jednak podstawą dobrych kiszonych ogórków jest jakość składników.

Jak zrobić ogórki małosolne? Najlepszy sposób z przepiśnika babci Anieli

Najlepsze ogórki do kiszenia, a co za tym idzie także do przygotowania małosolnych, pochodzą ze starych odmian. Ogórki śremskie, octopus i sonate doskonale nadają się do przetworów. Do kiszenia/małosolnych wybieraj niewielkie egzemplarze z wieloma wypustkami. Ważne, by były to jak najbardziej naturalne warzywa. Jeśli będą przenawożone, kiszonki szybko się zepsują. Poznasz to otwarciu słoika, kiedy poczujesz nieprzyjemny zapach. Mimo że w wielu przepisach na zalewę do ogórków małosolnych znajdziemy informację o tym, by używać wrzątku, to lepiej tego nie robić. Babcia Aniela używała wody źródlanej. Ale sprawdzi się także zimna kranówka, pod warunkiem, że mamy pewność co do jej jakości. Najprościej rzecz ujmując, najlepsza woda do kiszenia ogórków powinna być twarda i zmineralizowana. Złym pomysłem jest także zalewa na bazie przegotowanej wody. Podczas gotowania wytrącają się sole wapnia i brakuje cennych składników wpływających na smak ogórków. Kolejnym ważnym składakiem, którego używamy do przygotowania ogórków małosolnych, jest korzeń chrzanu. To właśnie on sprawia, że ogórki są twarde. Jeśli chcemy, by smak był znakomity, warto także użyć soli kamiennej zamiast jodowanej, kopru, liści chrzanu oraz liści dębu i czarnej porzeczki. Najprostszy przepis na przygotowanie solanki to łyżka soli na litr wody. Nie wolno także zapominać o czosnku. Ważne jest również to, w czym kisimy ogórki. Lepiej zrezygnować z plastikowych pojemników, bo takie przetwory są, jak chemiczny koktajl. Ogórki małosolne i kiszone przygotowuje się tak samo, z tym że małosolne są gotowe po trzech dniach a kiszone po mniej więcej dwóch tygodniach.

