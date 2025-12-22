Wymieszaj 4 składniki i wlej zamiast płynu do spryskiwaczy, a szyby w aucie będą lśnić nawet podczas mrozów. Domowy przepis na zimowy płyn do spryskiwaczy

Zima zaskoczyła, a Ty nie masz zimowego płynu do spryskiwaczy, by walczyć ze smugami i mrozem na szybach?

Przygotuj domowy płyn, który sprawi, że Twoje szyby będą lśnić bez smug, nawet gdy temperatura spadnie poniżej zera.

Wymieszaj kilka prostych składników, wlej do zbiornika, a zapomnisz o problemach z widocznością.

Chcesz poznać przepis na ten rewelacyjny, domowy płyn do spryskiwaczy? Kliknij i dowiedz się, jak go zrobić!

Wlej zamiast płynu do spryskiwaczy, a szyby w aucie będą lśnić nawet podczas mrozów

Zima to zdecydowanie nie jest ulubiona pora roku większości kierowców. Jeszcze przed mrozami i opadami śniegu każdy posiadacz samochodu musi wymienić opony z bieżnikiem na zimę. Ale to nie jedyna zmiana dla kierowców. Otóż muszą oni pomyśleć także na zmianą płynu do spryskiwaczy, gdyż ten letni z pewnością nie sprawdzi się podczas ujemnych temperatur, a wręcz zacznie zamarzać na szybach i tylko będziemy skazani na skrobanie. Jeśli jednak mrozy Cię zaskoczyły i nie masz w domu zapasu zimowego płynu do spryskiwaczy, to nic straconego. Możesz przygotować go samodzielnie w domu i śmiało wlać go do pojemnika pod maską zamiast tego sklepowego detergentu. Wystarczy, że wymieszasz cztery litry wody demineralizowanej (koniecznie!) z jedną łyżką płynu do mycia naczyń. Dodaj jedną szklankę alkoholu i 50 ml octu. Powstały roztwór wlej do zbiornika na płyn do spryskiwaczy w swoim samochodzie i gotowe. Taki domowy płyn sprawi, że Twoje szyby w aucie będą lśnić bez smug nawet w czasie mrozów.

Domowy sposób na zamarznięte szyby w samochodzie

Dość częstym problemem kierowców, którzy parkują swój samochód na świeżym powietrzu, są zamarznięte szyby. Po mroźnej nocy na szybach osadza się dosłownie lód, który najczęściej próbujemy zeskrobać. Istnieje na to pewien szybki i skuteczny sposób. Wystarczy przygotować w domu płyn, który zadziała na lód rozmrażająco. Wlej jedną szklankę alkoholu do 100 ml wody, przelej do butelki z atomizerem i w razie potrzeby spryskaj tym płynem zamarznięte szyby w swoim samochodzie. W dosłownie trzy sekundy auto będzie gotowe do jazdy.