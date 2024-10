Mieszam ze sobą i przelewam do pojemnika z przykrywką. Domowy płyn do spryskiwaczy zimowy za grosze

Jak zrobić płyn do spryskiwaczy zimowy?

Zimą płyn do spryskiwaczy nie tylko pomaga usuwać zanieczyszczenia z szyb ale także je odmraża. Bez względu na porę roku płyn do spryskiwaczy jest niezbędny w każdym samochodzie. W sytuacjach kryzysowych możesz poradzić sobie domowym sposobem na zrobienie płynu do spryskiwaczy. Zimą najważniejszym czynnikiem jest to, aby płyn nie był podatny na zamarzanie. Jego składnikiem musi zatem by alkohol. W ten sposób przygotowany płyn do spryskiwaczy nie zamarzanie w ujemnych temperaturach. Najbardziej zalecany jest w tym przypadku alkohol izopropylowe 70 proc. Do 4 l chłodnej wody dodaj 1 łyżkę stołową płynu do naczyń, 100 ml octu oraz 250 ml wspomnianego alkoholu izopropylowego. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do pojemnika z przykrywką. W innym przypadku alkohol może zacząć szybko palować. Jeżeli nie masz alkoholu izopropylowego to niektórzy rekomendują także alkohol metylowy. Pamiętaj jednak, że jego zawartość w zimowym płynie do spryskiwaczy nie powinna być mniejsza niż około 35 proc.

Jak zrobić płyn do spryskiwaczy letni?

Letni płyn do spryskiwaczy jest zdecydowanie łatwiejszy w przygotowaniu. Jego głównym zadaniem jest czyszczenie szyb i nie wymaga on zawartości alkoholu. Aby zrobić płyn do spryskiwaczy letnie potrzebujesz jedynie 4 l przegotowanej i ostudzonej wody (zawiera ona mniej kamienia oraz osadów), do której wlewasz 1 łyżkę płynu do naczyń i 2 łyżki białego octu. Całość dobrze wymieszaj i gotowe. Tak przygotowany płyn do spryskiwaczy letni przelej do butelki z wąską szyjką.

Przygotowanie domowego płynu do spryskiwaczy nie jest trudne. Pamiętaj jednak, że eksperci sugerują, by korzystać z niego jedynie w sytuacjach awaryjnych. Kupne preparaty są lepiej przebadane pod kątem wpływu płynu na lakier, gumę i inne elementy samochodu.