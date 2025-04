Mieszam z wodą i podlewam tym sadzonki ogórków. Szybko pojawią się nowe pędy, a ogórki nie będą puste w środku. Domowy nawóz do podlewania sadzonek ogórków wiosną

Jeszcze w kwietniu zakop to w ogrodzie, a rododendron pięknie rozwitnie. Nawożenie gleby sprawi, że kwiaty pojawią się wszedzie. Nawóż do rododendrona

Dzieci urodzone w tym miesiącu to prawdziwi geniusze. W szkole radzą sobie najlepiej. Same piątki i szóstki w dzienniku

Uprawa ogórków w ogródku

Soczyste i smaczne - ogórki to zdecydowanie jedne z najpopularniejszych warzyw w polskiej kuchni. Choć botaniczne zaliczane są do owoców, to zwyczajowo ogórki (podobnie jak pomidory) traktowane są jako warzywa. Ogórki to prawdziwe bogactwo witamin oraz minerałów. Zawierają między innymi zawierają witaminy C, B, E, K, a także A i foliany. Ich smak oraz właściwości sprawia, że wiele osób decyduje się na uprawę ogórków we własnym ogródku. Takie ogórki są w pełni naturalne, bez sztucznych nawozów oraz pestycydów.

Uprawa ogórków w ogródku nie jest trudna. Sadzonki nie wymagają specjalistycznej pielęgnacji. Warto jednak wiedzieć, czym je nawozić, aby lepiej rosły. Jednym z najczęstszych problemów w uprawie ogórków jest fakt, że owoce są puste w środku. Najczęściej dzieje się tak na skutek zbyt małej ilości wody oraz braku potrzebnych substancji odżywczych. Również przetrzymanie ogórków na krzaczku może powodować, że będą puste w środku. Ogórki najlepiej zrywać, gdy są średniej wielkości - około 10-15 cm długości.

Mieszam to z wodą i podlewam ogórki. Latem zbieram całe kosze ogórków

Aby sadzonki ogórków miały stały dostęp do substancji odżywczych warto je dodatkowo nawozić. Wśród ogrodników jednym z najpopularniejszych sposobów jest odżywka z mleka. Wzmacnia ona korzenie, dostarcza fosfor oraz potas, a także poprawia strukturę gleby. Innym sposobem nawożenia ogórków jest także soda oczyszczona. To nieco mniej znany, ale równie skuteczny sposób. Soda oczyszczona pomaga obniżyć kwasowość ziemi i przyspiesza wzrost roślin. Pędy stają się grubsze i szybciej rosną. Dodatkowo soda oczyszczona chroni przed atakami szkodników oraz chorób grzybowych. Sodę oczyszczoną w uprawie ogórków możesz wykorzystać na 2 sposoby:

oprysk - będzie chronić sadzonki przed szkodnikami oraz chorobami takimi jak mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, plamistości liści.

domowy nawóz - wzmocni sadzonki, poprawi ich wzrost oraz będzie stymulować owocowanie.

Aby wykorzystać sodę oczyszczoną w uprawie ogórków wystarczy wymieszać 1 łyżkę sody z 1 litrem odstanej wody. Taka mieszanka sprawdzi się zarówno do podlewania, jak i opryskiwania sadzonek