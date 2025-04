Pełnowartościowy nawóz do sadzonek pomidorów wzmacniający łodygi. Będą uginać się od owoców. Nawożenie pomidorów

Jak uprawiać pomidory w ogrodzie?

Sadzenie pomidorów można zacząć od rozsady i przygotowania sadzonek. W Polsce najbardziej popularne są pomidorowy malinowe, bawole serca oraz klasyczne koktajlowe. Często wybierania jest także odmiana Polish, czyli rodzimy gatunek, o gładkiej skórce.

Uprawa pomidorów nie jest trudna. Możesz je sądzić zarówno w ziemi, jak i hodować w dużych donicach na balkonie. Pomidorów najlepiej rosną w żyznej, przepuszczalnej ziemi o pH 5,5 - 6,6. Gleba pod uprawę powinna być bogata w wapno. Jego niedobór może powodować zgniliznę roślin.Do sadzonek pomidorów najlepiej sięgnąć po specjalną ziemią. Musi być ona odchwaszczona i bogata w substancje odżywcze. Aby pomidory zaczęły kiełkować potrzebna jest odpowiednia temperatura. Na początku zaleca się utrzymywać 20–25 stopni Celsjusza, a po wzejściu – 15–20 stopni Celsjusza. Nasiona pomidorów zaczynają kiełkować po około 1 tygodniu od ich posadzenia. W tym czasie należy je regularnie podlewać. Staraj się zwilżać samo podłoże tak, by liście młodych sadzonek nie miały kontaktu z wodą. Można także zastosować pierwsze odżywki płynne.

Pomidory należy regularnie podlewać. Szczególnie tuż po przesadzeniu do ziemie potrzebują one sporej ilości wody. W dalszej uprawie podlewanie można nieć ograniczyć stosując zasadę - raz, a porządnie.

Nawożenie pomidorów to zabieg, który nie tylko będzie stymulował owocowanie, ale sprawi także, że łodygi będą silniejsze i bardziej wytrzymałe, a co za tym idzie lepiej zniosą obfite plony. Nawozy chronią także sadzonki przed chorobami oraz atakami szkodników.

Wsyp i zmiksuj. Domowy nawóz wspomagający sadzonki pomidorów

Domowa owoce i warzywa smakują najlepiej. Nic w tym dziwnego, smak własnych pomidorów, bez pestycydów i innych chemicznych ulepszaczy jest nie do zastąpienia. Ta domowa odżywka do sadzonek pomidorów wzmocni rośliny i sprawi, że latem pojawi się więcej owoców. Jedyne, czego do niej potrzebujesz to płatki owsiane, cukier oraz wodą. W blenderze zmiksuj 1 łyżkę płatków owsianych. Dodaj do nich szklankę ciepłej wody i dosyp niewielką ilość cukry. Całość odstaw na 2 dni, a po tym czasie rozcieńcz z 3 l wody. Tak przygotowanym roztworem podlewaj sadzonki pomidorów raz na dwa tygodnie. Płatki owsiane to bogate źródło wielu cennych składników odżywczych. Zawierają ona między innymi azot, fosfor, cynk, wapń, potas i magnez. Płatki owsiane działają również na poprawę kondycje gleby i stymulują rośliny do wzrostu. Cukier dodawany do wody poprawia żywotność wielu kwiatów. W przypadku pomidorów cukier sprawi, że owoce będą bardziej soczyste i aromatyczne.