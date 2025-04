Ogrodnik spod Kętrzyna wskazał bardzo ważny zabieg na trawnik. Od kiedy robię to w tym terminie, to latem trawa rośnie niczym na Camp Nou. Pierwsze w sezonie koszenie trawy

Użyj do mycia okien przed świętami, a uzyskasz perfekcyjną przejrzystość. Szyby będą czyste jak łza i to przez dłuższy czas

Czy trawę w ogrodzie należy kosić?

W ostatnich latach wiele mówi się o tym, aby nie kosić trawników. Eksperci wskazują, że wysoka trawa to ekosystem dla owadów, a także naturalne zbiorniki wilgoci, której latem tak bardzo brakuje. Coraz więcej miast decyduje się nie koniec trawników na osiedlach i w parkach. W 2020 roku po blisko 250 latach zaprzestania koszenia trawy wokół Uniwersytetu Cambrigde. - Odkryliśmy, że powstała łąka jest uderzająco korzystna dla bioróżnorodności. Byłam naprawdę bardzo zaskoczona rozmiarem zmian na tak małym obszarze - mówi dr Cicely Marshall. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Ecological Solutions and Evidence". Na niekoszonym obszarze szybko powstała łąka z wieloma gatunkami owadów oraz pająków.

Nieco inaczej jest jednak w przypadku prywatnych ogrodów oraz działek. Niekoszona trawa sprzyja rozrostowi chwastów, które mogą doprowadzić do całkowitego wyeliminowania trawy. Dodatkowo wysoka trawa to siedlisko kleszczy. Jeżeli trawnik jest miejscem użytkowania to zdecydowanie lepiej jest go regularnie kosić.

Kiedy pierwsze w sezonie koszenie trawnika?

Pierwsze koszenie trawnika na wiosnę jest bardzo ważne. Pomaga ono stymulować procesy wzrostu trawy oraz zagęszcza darń. Dodatkowo koszenie wzmacnia system korzeniowy i zmniejsza ryzyko chorób grzybowych.

Jeżeli chcesz, aby trawa w Twoim ogrodzie rosła równo i bujnie to musisz przestrzegać kilku zasad. Znajomy ogrodnik sprzed Kętrzyna zdradził mi, jak i kiedy kosić trawę na wiosnę.

Pierwsze koszenie w sezonie najlepiej wykonać w kwietniu, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm. Dzięki temu mamy pewność, że kosiarka właściwie zetnie źdźbła na całej powierzchni trawnika. Trawę należy skosić na wysokość około 6 cm. Dopiero po pierwszym koszeniu można przeprowadzić zabiegi nawożenia i odżywiania trawnika.