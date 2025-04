Rozsyp wokół roślin w ogrodzie w dzień, a ochronisz je przed ślimakami. Szkodniki bez skorupy nawet się nie zbliżą do upraw. Sposób na ślimaki w ogrodzie

Kaloryczny nawóz do malin, który sprawi, że liście nie będą żółknąć. Ta odżywka do stosowania wiosną podwoi owocowanie i wpłynie na smak malin. Najlepszy nawóz do krzaczków malin

Ślimaki w ogrodzie to temat, który wywołuje skrajne emocje. Zanim jednak pochopnie skażesz wszystkie ślimaki na zagładę, warto wiedzieć, że nie wszystkie są szkodnikami. Te ze skorupkami, takie jak winniczki, żywią się głównie martwą materią organiczną i odgrywają ważną rolę w rozkładzie resztek roślinnych. Prawdziwym utrapieniem są ślimaki nagie, które z apetytem pałaszują liście, kwiaty i owoce naszych upraw. Do ich ulubionych przysmaków należą młode rośliny. Wprost uwielbiają truskawki, maliny, ogórki, liście rabarbaru, sałaty czy kapusty. Po czym poznać, że ślimaki bez skorupy zadomowiły się w Twoim ogrodzie? Ich obecność zdradzają charakterystyczne, nieregularne dziury w liściach roślin i ślady śluzu. Dlatego, jeśli chcesz ochronić swoje rośliny przed atakiem ślimaków bez skorupy, to już teraz odpowiednio je zabezpiecz. Otocz także wrażliwe rośliny barierami z materiałów, które utrudniają ślimakom dostęp. Rozsyp wokół roślin trociny, popiół drzewny, piasek lub skorupki jajek.

Rośliny odstarszające ślimaki bez skorupy

Jednym ze sposobów na ślimaki w ogrodzie jest posadzenie między grządkami roślin, które odstarszają te szkodniki. Warto posadzić te rośliny wzdłuż grządek zagrożonych sadzonek, aby ochronić je przed szkodnikami. Do roślin, które odstraszają ślimaki, należą:

czosnek,

cebula,

rozmaryn,

gorczyca,

tymianek,

majeranek,

szałwia,

lawenda

cząber,

nagietek.

Co zrobić, aby ochronić rośliny przed ślimakami?

W walce ze ślimakami w ogrodzie należy przestrzegać jednej ważnej zasady. Pamiętaj, aby zawsze podlewać rośliny rano. Szkodniki lubią wilgoć i żerują w nocy. Dlatego, jeśli będziesz podlewać ziemię z samego rana, to do wieczora będzie ona już sucha, a co za tym idzie - mało atrakcyjna dla ślimaka bez skorupki.