Zamocz ręcznik w tym i przyłóż do przypalonej patelni. Niczym magiczna gąbka usunie spaleniznę. Sposób na przypaloną patelnię od spodu

Przypalona patelnia to częsty problem w kuchni, który nie tylko wygląda nieestetycznie, ale też wpływa na smak potraw i niszczy naczynie.

Tradycyjne środki czyszczące często zawodzą w walce ze spalenizną, dlatego warto sięgnąć po sprawdzone, domowe metody.

Odkryj proste, a zarazem skuteczne sposoby na usunięcie uporczywych przypaleń, wykorzystując popularne produkty, takie jak soda oczyszczona i kwasek cytrynowy.

Dowiedz się, jak krok po kroku przywrócić swojej patelni dawny blask, dzięki poradom, które uratują Twoje naczynia!

Namaczam w ręcznik papierowy i przykładam go do patelni. Rewelacyjny sposób na czyszczenie przypalonej patelni od spodu

Wysokie temperatury oraz skaczący tłuszcz mogą sprawić, że nasza patelnia od spodu pokryje się warstwą spalenizny. To częsty problem, którego nie należy lekceważyć. Przypalona patelnia nie nadaje się do smażenia. Przypalone resztki jedzenia oraz oleju mogą przedostać się do jedzenia. Spalenizna sprawia, że patelnia szybciej się niszczy. W przypadku przypalonej patelni tradycyjne środki do mycia naczyń zawodzą. Najlepiej jest sięgnąć po domowe, sprawdzone sposoby. Ja zawsze ze spalenizną na patelni radzą sobie przy pomocy sody oczyszczonej. Mieszam sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 2:1. Mieszam aż powstanie gęsta papka i delikatnie namaczam w niej grubą warstwę ręcznika papierowego. Następnie kładę go na przypalonej patelni (dla lepszych rezultatów możesz dodać także kwasek cytrynowy). na około kilkadziesiąt minut. Soda oczyszczona rewelacyjnie rozpuszcza spaleniznę i jest bezpieczna dla tworzywa patelni. Po zdjęciu, namoczonego sodą oczyszczoną ręcznika papierowego myję patelnią pod bieżącą, ciepłą wodą.

Domowy sposób na przypalona patelnię

Zdaniem mojej teściowej najważniejszym pomocnikiem na problemy w kuchni jest kwasek cytrynowy. Potrafi on uratować wiele błędów kulinarnych. Kwasek cytrynowy to genialny przeciwutleniacz, który z powodzeniem rozpuści spalenizną na spodzie patelni. Teściowa zawsze mieszała kilka łyżeczek kwasku cytrynowego z wodą i całość gotowała aż do wrzenia. Przelewała całość do zlewu i namaczała w tym przypaloną patelnię od spodu. W takiej kąpieli trzymała patelnie przez kilka godzin, a następnie przecierała i myła ją płynem do naczyń. Spalenizna rozpuszczała się praktycznie w mgnieniu oka, a patelnia była jak nowa.