Wsyp 4 łyżki i postaw w lodówce, a brzydki zapach zniknie. Zdziała cuda w kilka godzin. Sposób na zapachy w lodówce

Wsyp 4 łyżki i postaw w lodówce, a brzydki zapach zniknie

Podczas porządków przedświątecznych nie możemy zapominać o umyciu wnętrza naszej lodówki. W końcu to w niej przechowujemy żywność, więc musimy zadbać o to, aby wnętrze urządzenia utrzymać w higienicznie czystości. Czasami wystarczy jedna zepsuta rzecz, aby z lodówki zaczął wydobywać się nieprzyjemny zapach. Bywa, że nawet po usunięciu przeterminowanej żywności i starannemu umyciu wnętrza lodówki, wciąż wyczuwamy w nim brzydki zapach. Jak się go pozbyć? Istnieje jeden naprawdę skuteczny sposób na zapach w lodówce. Z pewnością przyda się nam także w okresie świątecznym, kiedy to przygotowujemy przeróżne potrawy, w tym również te z ryb i niestety nagromadzenie wielu aromatów w lodówce może sprawić, że będzie z niej niezbyt miło pachnieć. Jak uporać się z zapachem w lodówce? Otóż wystarczy, że wsypiesz na mały talerzyk cztery łyżki sody oczyszczonej i postawisz go na środkowej półce we wnętrzu urządzenia. Soda oczyszczona działa jak naturalny pochłaniacz zapachów. Już po kilku godzinach poczujesz ogromną różnicę po otwarciu drzwiczek swojej lodówki. Oczywiście wcześniej warto również dokładnie umyć lodówkę.

Czym myć lodówkę, aby była czysta i pachnąca?

Mycie lodówki powinniśmy wykonywać nie rzadziej niż raz w miesiącu. A czym najlepiej jest myć lodówkę, aby zapewnić jej higieniczną czystość i bezpieczne miejsce do przechowywania jedzenia? Genialnym płynem czyszczącym jest ocet. Nie tylko pomoże pozbyć się zaschniętych resztek posiłków, ale przede wszystkim posiada właściwości dezynfekujące, co w tym przypadku jest niezwykle ważne. Wystarczy, że rozcieńczysz 100 ml octu z 1 litrem letniej wody. Możesz go przelać do spryskiwacza, aby było Ci łatwiej aplikować go podczas sprzątania.

Mycie lodówki krok po kroku

W pierwszej kolejności należy wyjąć z niej produkty spożywcze i odłączyć chłodziarkę od prądu. Następnie wyciągnij z wnętrza urządzenia wszystkie półki i szuflady. Mniejsze elementy, plastikowe szuflady i uchwyty na drzwi, a nawet szklane półki możesz wstawić do zmywarki i wybrać standardowy program. Możesz to również zrobić ręcznie, używając płynu do mycia naczyń lub roztworu wody z octem. Dopiero teraz możesz wymyć wnętrze urządzenia przygotowanym płynem do mycia lodówki.