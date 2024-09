Wlewam 1 szklankę do wody i myję lodówkę. Dezynfekujący płyn usunie brud i zarazki. Mycie lodówki

Do wazonu z różami wlewami odrobinę tego napoju. Świetny sposób na przedłużenie trwałości ciętych róż w wazonie. Odżywka do kwiatów ciętych

Mycie lodówki to czynność, o której pod żadnym pozorem nie powinniśmy zapominać i najlepiej robić to przynajmniej raz w miesiącu. Dlaczego to tak ważne? To miejsce, w którym przechowujemy żywność. Czasami wystarczy jedna zepsuta rzecz, aby z lodówki zaczął wydobywać się nieprzyjemny zapach, a jej wnętrze stało się siedliskiem zarazków i bakterii. Czym najlepiej myć lodówkę, aby była higienicznie czysta? Ja od zawsze stosuję ten domowy płyn do mycia lodówki, który jest nie tylko tani, skuteczny, ale też bezpieczny dla zdrowia i przechowywanej w urządzeniu żywności. Chodzi o mieszankę wody z octem. Wystarczy wlać 100 ml octu do 1 litra letniej wody i przelać do butelki z atomizerem. Spryskuj wnętrze lodówki i przecieraj ściereczką, a następnie osusz. Ocet nie tylko doskonale usunie brud, ale też ma działanie dezynfekujące powierzchnie, dzięki czemu wnętrze lodówki jest higienicznie czyste.

Jak myć lodówkę krok po kroku?

Jeśli masz już przygotowany ten domowy płyn do mycia lodówki, to teraz przystąp do mycia urządzenia. W pierwszej kolejności należy wyjąć z niej produkty spożywcze i odłączyć chłodziarkę od prądu. Następnie wyciągnij z wnętrza urządzenia wszystkie półki i szuflady. Mniejsze elementy, plastikowe szuflady i uchwyty na drzwi, a nawet szklane półki możesz wstawić do zmywarki i wybrać standardowy program. Jeśli nie posiadasz zmywarki umyj te elementy ręcznie w przygotowanym wcześniej płynie, czyli wodzie z octem. Na koniec pamiętaj, aby starannie osuszyć każdą część lodówki, zanim ponownie podłączysz ją do prądu i umieścisz w niej żywność.