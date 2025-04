Przygotuj domową mieszankę, a będziesz mieć piekarnik czysty jak z reklamy. Usuwa przywarty tłuszcz i spaleniznę. Piekarnik w ten sposób czyści się sam

Wsyp to do miski i zalej wodą. Po 30 minutach będziesz mieć gotową odżywkę do storczyków. Pobudzi kwiatostany do kwitnienia i sprawi, że storczyk wystrzeli jak z procy! Domowe nawożenie storczyków

Dlaczego piekarnik tak szybko się brudzi?

Prawie każdy z nas to zna. Piekarnik pokrywa się tłuszczem i zabrudzeniami ekspresowo. Ich doczyszczenie nie jest już jednak takie łatwe. Wypalany pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcz oraz resztki jedzenia osadzają się na ściankach piekarnikach oraz na drzwiach. Z czasem warstwa ta robi się gruba i bardzo trudna do usunięcia. Czasem konieczne jest specjalistyczne rozpuszczanie, a nawet delikatne zeskrobywanie brudu z piekarnika. Warto wiedzieć, że zabrudzenia w piekarniku mogą przedostawać się do przyrządzanej żywności i wpływać na jej smak.

Jak wyczyścić piekarnik ze spalenizny?

Do czyszczenia piekarnika sprawdzi się niezastąpiony ocet. Wystarczy, że przygotujesz roztwór z octu i wody w proporcjach 1:1. Taką mieszanką przemyj porządnie piekarnik. Na trudnych do usunięcia zabrudzeniach może zaaplikować pastę z sody oczyszczonej . Połącz sodę oczyszczoną z niewielką ilością wody i dwoma łyżkami soli, tak by powstała gęsta zawiesina. Tak przygotowaną pastę nałóż na zabrudzenia i pozostaw na kilkadziesiąt minut. Następnie wszystko porządnie umyj płynem lub mydłem. Takie mieszanki genialne poradzą sobie z wszelkiego rodzaju brudem, doczyszczą nie tylko kuchnię, ale także kamień z żelazka. Pamiętajmy jednak, że nie każdy lubi zapach octu, który bywa drażniący, dlatego też po takim myciu warto przetrzeć wszystko płynem lub mydłem.

Domowy sposób na czyszczenie piekarnika proszkiem do pieczenia

Kolejnym rewelacyjnym trikiem na pozbycie się zabrudzeń z piekarnika jest proszek do pieczenia. Przygotuj gęstą pastę z proszku do pieczenia i wody. Następnie nałóż ją na zabrudzone miejsca i pozostaw na 12 godzin. Po tym czasie przetrzyj wnętrze piekarnika. Aby jeszcze lepiej go wyczyścić możesz przemyć do wilgotną szmatką zamoczoną w occie.