Przynosisz je do domu z ziołami w doniczkach. Małe czarne muszki trudno wytępić, a sieją spustoszenie w kwiatach. Mamy sposób na to, jak pozbyć się ziemiórek

Ziemiórki to małe czarne muszki, które mogą zaatakować Twoje rośliny doniczkowe.

Istnieje wiele domowych sposobów na pozbycie się tych szkodników.

Poznaj najskuteczniejszą metodę na zwalczenie ziemiórek i ciesz się zdrowymi roślinami!

Wiele osób, by się przed nimi uchronić, za każdym razem, gdy kupuje nową roślinę, wstawia ją do kwarantanny, by mieć pewność, że ziemia nie jest zainfekowana. Jednak nie zdajemy sobie sprawy, że owady mogą kryć się także w doniczkach z ziołami. Warto więc zwrócić uwagę np. gdy kupujemy bazylię, czy po poruszeniu liśćmi nie wylatują małe czarne muszki. Jeśli tak, lepiej odciąć łodygi zaraz po zakupie ziół, a ziemię od razu wyrzucić. Wtedy uchronimy się przed niechcianymi szkodnikami. Jednak, jeśli zapomnimy sprawdzić, a ziemiórki zaatakują kwiaty, możemy zastosować kilka metod, by pozbyć się szkodników. W sieci można znaleźć mnóstwo sposób na pozbycie się ziemiórek domowym sposobem. Małe czarne muszki, które są często mylone z owocówkami, szkodzą roślinom i są trudnym przeciwnikiem, jednak można je pokonać naturalnymi preparatami. Jednym z najpopularniejszych jest czosnek.

- Aby przygotować napar z czosnku na ziemiórki, wystarczy rozgnieść główkę czosnku i zalać ją 1-2 szklankami wrzątku. Gdy napar ostygnie, trzeba go przelać do 1,5- lub 2-litrowej butelki i dolać wody. Tak przygotowanym roztworem podlewamy roślinę, w której znajdują się ziemiórki – napisała jedna z internautek, której właśnie taki preparat pomógł zwalczyć szkodniki.

Jednak zdecydowanie skuteczniejszym preparatem na ziemiórki jest bardzo mocny napar z rumianku.

Jak się pozbyć ziemiórek? Sposób na małe czarne muszki w kwiatach doniczkowych

Nasi przodkowie często nazywali rumianek lekarzem roślin. Siali go w ogrodach przy warzywach, bo skutecznie odpędzał szkodniki. Podobnie zadziała na ziemiórki i ich larwy. Zamiast kupować drogie i agresywne chemicznie preparaty można przygotować intensywny napar z kwiatów. Suszone koszyczki rumianku można kupić nawet w dyskontach. 100 g rumianku zalewamy 0,5 l wrzątku, przykrywamy i odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Następnie odcedzamy napar i podlewamy nim wszystkie kwiaty w domu. Zabieg powtarzamy co tydzień przez miesiąc. Warto także włożyć do doniczek lepy, które wyłapią dorosłe owady.

Sposoby na ziemiórki

Innym popularnym sposobem zwalczania ziemiórek są nicienie. Czyli pasożyty, które żywią się m.in. larwami ziemiórki. Preparaty typu Nemycel czy Bionem – Off cieszą się sporą popularnością wśród domowych ogrodników. Jeśli obawiasz się, że później, zamiast ziemiórek będziesz mieć problem z nicieniami, to niepotrzebnie. Kiedy pasożyty rozprawią się ze szkodnikami roślin, a ty odrobinę przesuszysz podłoże, nicienie giną z braku pożywienia. Oprócz domowych sposobów na pozbycie się ziemiórek są także chemiczne preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych. Niektóre z nich zwalczają nie tylko ziemiórki, ale także inne szkodniki jak np. wciornastki. Forumowicze piszą głównie o preparatach NeemAzal i Substral.