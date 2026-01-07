Zalewam wrzątkiem i w styczniu podlewam zamiokulkasa. Wypuszcza nowe zieloniutkie liście jeszcze przed wiosną. Domowa odżywka do zakmiokulkasa

Zamiokulkas, choć odporny, wymaga odpowiednich warunków: jasnego, ale nie bezpośrednio nasłonecznionego stanowiska oraz umiarkowanego podlewania.

Zimą, mimo okresu spoczynku, można wzmocnić zamiokulkasa domowymi odżywkami, by pobudzić go do wzrostu i wypuszczenia nowych liści.

Dowiedz się, jak prawidłowo pielęgnować zamiokulkasa, by cieszyć się jego bujnym wzrostem i zdrowym wyglądem przez cały rok!

Czym podelwać zamiokulkasa? Domowa odżywka na wzmocnienie

Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej. Jeśli chodzi o stanowisko odpowiednie dla zamiokulkasa, powinno być jasne jednak nie bezpośrednio nasłonecznione. Roślina toleruje także częściowe zacienienie. Najgorsze są dla niej skrajności — ostre słońce parzy liście i pojawiają się na nich brązowe plamy. Z kolei w bardzo ciemnych miejscach liście wyciągają się i stają się jasnozielone. Optymalna temperatura dla zamii to 25 stopni C, poniżej 5 stopni C roślina zamiera. Warto też pamiętać, że łodygi zamiokulkasa wyginają się w kierunku światła, dlatego, jeśli chcemy cieszyć się ładnym kształtem, zamii pamiętajmy o obracaniu doniczki co jakiś czas. Ważne jest też umiarkowane podlewanie. Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą. Jeśli chcemy wzmocnić kwiat, możemy zastosować wspomniany wyżej napar z pokrzywy albo żelatynę, która wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi też ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu.

Jak zmobilizować zamiokulkasa do wypuszczania nowych liści?

Inną odżywką, która może zasilić zamię, jest napar z pokrzywy. Choć pokrzywa wielu osobom kojarzy się z uciążliwym chwastem, to jest kopalnią składników mineralnych i witamin, które mają dobroczynny wpływ nie tylko na nasz organizm, ale także roślin. Gnojówka z pokrzywy znakomicie sprawdzi się jako domowy nawóz, jednak gdy nie mamy do niej dostępu, możemy użyć herbaty. W pokrzywie znajdują się m.in. witaminy C, K, B, kwas pantotenowy, flawonoidy, kwas krzemowy i mrówkowy, fitoncydy, a także składniki mineralne — żelazo, magnez, wapń, mangan, krzem i cynk. Dlatego domowe odżywki na bazie pokrzywy, będą dużym wzmocnieniem dla nawożonych roślin. Żeby zasilić zamiokulkasa, suszone liście pokrzywy zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na pół godziny, po tym czasie odcedzamy napar i czekamy, aż wystygnie. Jeśli zamiokulkas marnieje, takim naparem można podlewać roślinę raz w tygodniu.