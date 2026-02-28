Mistrzunio kapieli pokazał, w czym najlepiej prać ręczniki. 1 tabletka dodana do prania sprawi, że ręczniki zachwycą miękkością i zapachem. Nawet sprzątaczki powinny poznać ten sposób

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-02-28 4:47

Pranie ręczników to temat rzeka, który wywołuje wiele emocji. Jak prać ręczniki, aby usunąć wszystkie bakterie, a z drugiej strony, by były cały czas mięciutkie niczym baranek? Okazuje się, że podczas prania ręczników warto sięgać po domowe sposoby. Nie tylko wzmacniają one działanie detergentów, ale również zmiękczają tkaniny lepiej niż płyny zmiękczające. Mój dziadek nazywał siebie mistrzem kąpieli i zawsze prał ręczniki z dodatkiem tej jednej rzeczy.

Pranie ręczników

i

Autor: Shutterstock
  • Aby ręczniki były miękkie i świeże, możesz użyć domowych sposobów, takich jak ocet, soda oczyszczona, a nawet aspiryna.
  • Dodanie jednej tabletki aspiryny do prania zmiękcza wodę, zapobiega szarzeniu tkanin i pomaga usuwać plamy, sprawiając, że ręczniki są miękkie i pachnące.
  • Odkryj, jak prosta sztuczka z aspiryną może sprawić, że Twoje ręczniki będą jak nowe, bez konieczności używania drogich zmiękczaczy.

Dodaj 1 tabletkę do prania ręczników, a będą mięciutkie niczym baranek

Jak prać ręczniki, aby przez lata były jak nowe? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka trudna, a coraz więcej osób powie, że najlepsze do prania ręczników są domowe sposoby. Dodatek octu lub sody oczyszczonej do prania ręczników nie tylko wzmocni odplamiające właściwości detergentu, ale także zadziała antybakteryjnie i odświeżająco. Ocet i soda oczyszczona to nie jedyne domowe metody na pranie ręczników. Coraz głośniej jest także o dodawaniu do pralki 1 tabletki aspiryny. Zwolennikiem takiego działania był mój dziadek. Powtarzał, że ręczniki prace z aspiryną przez długi czas są jako nowe, a wycieranie się nimi do prawdziwa przyjemność. Jak prać ręczniki z dodatkiem aspiryny?

Wystarczy, że do bębna pralki pomiędzy ręczniki włożysz 1 tabletkę zwykłej aspiryny. Nastawisz prania i gotowe. Jak działa aspiryna podczas prania? Przede wszystkim pomaga ona zmiękczać wodę, sprawia, że ręczniki po praniu są mięciutkie i nie sztywnieją. Dodanie aspiryna zadziała lepiej niż kupne płyny zmiękczające. Dodatkowo aspiryna ma delikatne działanie wybielające i sprawia, że biała tkaniny nie szarzeją i nie żółkną. Doskonale usuwa plamy i sprawia, że ręczniki ładniej pachną. Pamiętaj jednak, że sama aspiryna nie zastąpi klasycznego detergentu. Stosuj ją jako dodatek do płynu lub proszku do prania. 

Dodaj 15 kropli tego do bębna pralki, a ręczniki po praniu będą pachnieć niczym łąka

Pamiętasz te reklamy środków do prania, w których zadowolona kobieta wyciąga uprane tkaniny, a te pachną niczym kwiaty na łące? Ten sam efekt możesz osiągnąć w domu wykorzystując naturalne olejki eteryczne. Zanim włączysz pranie wlej do bębna pralki około 15 kropli olejku sosnowego, różanego lub lawendowego. Podczas prania przeniknie on w tkaniny i sprawi, że będą one przepięknie pachniały. Jednocześnie tak niewielka ilość olejków nie zrobi tłustych plam na tkaninach. Ten sposób sprawi, że już nigdy nie sięgniesz do chemiczne zapachy do prania. 

Przeczytaj także:
Greczynki dodają te kropelki do prania ręczników. Po wyschnięciu ręczniki pachn…
Super Express Google News
Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRANIE RĘCZNIKÓW
jak prać ręczniki
RĘCZNIKI