Najprostszy sposób na pranie ręczników. Sięgam po niego za każdym razem, gdy mi się spieszy. Dodaję 50 g tego proszku, a resztę robi pralka. Dopiera nawet ręczniki dla dzieci

Wszyscy eksperci przekonują, że ręczniki i pościel to takie rzeczy, które należy regularnie prać. Mają częsty kontakt z naskórkiem, a ręczniki dodatkowo stale przechowywane są w wilgotnym środowisku. Stanowi to idealne miejsce do rozwoju bakterii i zarazków. Nieprane ręczniki mogą wzmagać problemy skórne i reakcje alergiczne. Przez długi czas istniało przekonanie, że ręczniki należy prać w bardzo wysokiej temperaturze z dodatkiem płynów do płukania. Wysoka temperatura ma swoje znaczenie. Zabija zarazki i bakterie. Dzisiaj jednak pralki doskonale radzą sobie z zabrudzeniami w niższych temperaturach, a nie wszystkie rodzaj ręczników można powyżej 40 stopni. Płyn do płukania nie jest zalecany do prania ręczników. Jego formuła oblepia włosie tkaniny i sprawia, że zaczyna ona sztywnieć. Są o wiele lepsze sposoby na piękny zapach ręczników po praniu.

Wiele osób do prania ręczników wykorzystuje ocet. Świetnie radzi on sobie z zabrudzeniami i brzydkimi zapachami. Najlepiej wlać około 50 ml octu do komory na proszek do prania. Wymiesza się on z wodą na etapie prania, a ręczniki nie przejdą zapachem octu. Innym sposobem na pranie ręczników jest soda oczyszczona. Osobiście uważam, że daje ona lepsze efekty. Bezpośrednio do bębna pralki wsypuję 50 g sody oczyszczonej i nastawiam pranie. Nie potrzebne jest namaczanie ani inne dodatkowe czynności. Soda oczyszczona działa jak proszek do prania. Niweluje brzydkie zapachy i dopiera plamy. Dodatkowo soda oczyszczona chroni tkaniny i sprawia, że nie robią się one sztywne. Ręczniki prane w ten sposób przez długi czas będą jak nowe.

