Sprzątaczka zdradziła mi sposób na pranie ręczników bez płukania!. Usuwa zabrudzenia i sprawia, że ręczniki stają się mięciutkie. Pranie ręczników bez płynu do płukania

Nie do każdego prania powinno się używać płyn do płukania. Eksperci wskazują, aby unikać go podczas prania ręczników. Płyn do płukania oblepia tkaniny i może przyczyniać się do ich sztywnienia. Ręczniki prane z dodatkiem płynu do płukania stają się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku. Biorąc pod uwagę, że ręczniki należy prać często to lepiej zrezygnować z płynu do płukania. Lepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po domowe sposoby, które nie tylko dopiorą zabrudzenia ale również sprawią, że ręczniki zrobią się mięciutkie jak chmurka. Wycieranie nimi to będzie sama przyjemność. Do prania ręczników możesz wykorzystać sodę oczyszczoną. Z uwagi na jej wybielające właściwości sposób ten sprawdzi się w przypadku białych ręczników. Soda oczyszczona świetnie niweluje brzydkie zapachy i ma działanie przeciwbakteryjne.

Rewelacyjnym zamiennikiem płynu do płukania podczas prania ręczników jest biały ocet. Wlej ok. 100 ml octu do komory na płyn do płukania. W ten sposób ocet zostanie wykorzystany w końcowej fazie prania. Jego właściwości sprawią, że tkaniny będą miękkie i przyjemne w dotyku. Ocet dodany na tym etapie pomoże również usunąć resztki detergentu z tkanin. Zarówno soda oczyszczona jak i ocet posiadają właściwości czyszczące, a przy tym są bezpieczne dla tkanin. To idealne zamienniki dla klasycznych detergentów do prania.

