Kawa z ekspresu smakuje coraz gorzej? Ludzie nie wiedzą, że te 3 miejsca w urządzeniu TRZEBA czyścić. "Nagromadzona kawa, resztki mleka mogą pleśnieć"

Kawa z ekspresu smakuje coraz gorzej? Najwyższy czas go wyczyścić

W ostatnim czasie odniosłaś wrażenie, że kawa z Twojego ekspresu smakuje coraz gorzej? To zapewne znak, że nadszedł najwyższy moment na czyszczenie ekspresu do kawy. Tak naprawdę regularne czyszczenie ekspresu to nie tylko kwestia higieny, ale przede wszystkim gwarancja doskonałego smaku kawy i przedłużenia żywotności urządzenia. Zaniedbanie tego aspektu prowadzi do osadzania się kamienia, resztek kawy i olejków, które negatywnie wpływają na smak napoju i mogą uszkodzić ekspres. Zacznijmy od tego, że osady z kawy i olejków jełczeją i psują smak świeżo parzonej kawy. Co więcej, resztki kawy to idealne środowisko dla rozwoju bakterii i pleśni. Z kolei kamień osadzający się wewnątrz urządzenia blokuje przepływ wody, zatyka dysze i zwiększa obciążenie pompy, co prowadzi do awarii. Ekspertka od porządku wymieniła trzy elementy ekspresu, które po prostu trzeba regularnie czyścić, aby zachować pyszny smak swojej porannej kawy.

Nagromadzona kawa, resztki mleka mogą pleśnieć i zacząć brzydko pachnąć. Kawa będzie źle smakować

- przekonuje Agata Zyzak, prowadząca profil @misjawdomu na Instagramie.

Te 3 elementy ekspresu do kawy trzeba regularnie czyścić

A które elementy trzeba koniecznie wyczyścić, kiedy kawa smakuje źle? Ekspertka od porządku wymieniła trzy części ekspresu, które w takiej sytuacji wymagają bezzwłocznego czyszczenia.

Jeśli kawa straciła dawny smak, koniecznie umyj te trzy elementy.

zaparzacz kawy,

dysze wylotu kawy,

spieniacz mleka.

- zaznaczyła autorka.

Jak czyścić ekspres do kawy?

Czyszczenie każdego elementu ekspresu do kawy pozwoli nam cieszyć się sprzętem przez długie lata i będziemy mieć gwarancję, że przygotowana w nim kawa będzie po prostu smaczna. Oto instrukcja krok po kroku na wyczyszczenie ekspresu:

Zbiornik na wodę: Umyj go ciepłą wodą z płynem do naczyń, dokładnie wypłucz i osusz. Tacka ociekowa i pojemnik na fusy: Opróżniaj i myj regularnie, aby uniknąć rozwoju pleśni. Filtr: Przepłucz pod bieżącą wodą po każdym użyciu. Regularnie wymieniaj filtr (zgodnie z zaleceniami producenta). Dysza parowa: Po każdym użyciu przepłucz ją wodą. Możesz również użyć specjalnej szczoteczki do czyszczenia dysz. Obudowa ekspresu: Przetrzyj wilgotną ściereczką.