To jedno z najbardziej brudnych miejsc w domu, a Polacy praktycznie go nie czyszczą. Bakterie E.coli i pleśń to tylko początek. Korzystasz z tego codziennie

Najbrudniejsze miejsca w Twoim domu. O tym zapominasz podczas porządków

Każdy zdaje sobie sprawę, że toaleta czy brudne ścierki są prawdziwym siedliskiem bakterii. Wiele osób zapomina jednak, że to nie jedyne "brudne" miejsca w domu. Naukowcy wskazują, że jednym z najbrudniejszych urządzeń jest ekspres do kawy. Wilgoć, ciepło i resztki kawa stanowią idealne miejsce do namnażania się bakterii oraz drobnoustrojów. W 2015 roku amerykańska telewizja KDKA-TV przedstawiła wyniki badań na ekspresach do kawy w Pittsburghu, Dallas i Chicago. Okazało się, że każdym przebadanym w laboratorium ekspresie były miliony bakterii. Zidentyfikowano między innymi bakterie E.coli, Staphylococcus (gronkowce), Streptococcus (paciorkowce) i Pseudomonas aeruginosa (pałeczki ropy błękitnej). - Ekspres do kawy to wilgotne środowisko, w którym grzyby i bakterie rozmnażają się w dużych ilościach. Nasz organizm może sobie z nimi poradzić, ale w pewnym momencie ich ilość może wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu i spowodować objawy chorobowe – powiedział w wywiadzie dla FoxNews Kelly Reynolds, mikrobiolog z University of Arizona.

Bakterie i drobnoustroje to nie wszystko, co możesz znaleźć w ekspresach do kawy. Wilgoć sprawia także, że rozwija się z nich pleśń. Takie połączenie może być niebezpieczne dla zdrowia. Wiele osób korzysta z ekspresu codziennie nie zdając sobie sprawy, że spożywanie takiej kawy może skończyć się poważnym zatruciem pokarmowym.

Wlej pół szklanki tego do ekspresu do kawy. Będzie idealnie czysty w kilka minut

Regularne czyszczenie ekspresu do kawy to podstawa jego prawidłowego działania. Dokładnie czyszczenie powinno wykonywać się raz na jeden lub dwa tygodnie (w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia). Do czyszczenia ekspresu do kawy możesz sięgnąć po domowe sposoby. Sama ekspres czyszczę w wykorzystaniem octu. To najlepszy, domowy płyn, który usuwa zbierający się kamień, zabija bakterie oraz usuwa pleśń. Zmieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:2 i wlej do zbiornika na wodę. Włącz urządzenie i nastaw program do parzenia kawy. Dzięki temu ocet dokładnie umyje wszystkie elementy urządzenia. Następnie do zbiornika wlej wodę i powtórz działania. W ten sposób wypłuczesz resztki octu z ekspresu do kawy. Podobnie możesz wykorzystać kwasek cytrynowy, który ma działanie zbliżone do octu.