Nie żyje Ewa Sałużanka – reżyserka, scenarzystka, współtwórczyni kultowego serialu PRL

Kariera Ewy Sałużanki – teatr, telewizja i działalność artystyczna
Ewa Sałużanka należała do grona twórczyń, które przez lata konsekwentnie łączyły pracę artystyczną z działalnością organizacyjną i dydaktyczną. Reżyserowała spektakle teatralne i projekty telewizyjne, współtworzyła scenariusze, a także angażowała się w rozwój instytucji kultury, dbając o ich programowy i artystyczny charakter.
Szerokiej publiczności zapisała się w pamięci przede wszystkim jako jedna ze współtwórczyń serialu "Alternatywy 4" – produkcji, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w historii polskiej telewizji. Serial, oparty na satyrze i obserwacji codzienności epoki PRL, zyskał status kultowego i przez kolejne dekady nie stracił na aktualności.
Związki z teatrem i praca z zespołami artystycznymi
Poza telewizją Sałużanka była silnie związana z teatrem repertuarowym i offowym. Realizowała spektakle o zróżnicowanej tematyce, często podejmujące kwestie społeczne i obyczajowe. Znana była z pracy zespołowej oraz otwartości na nowe formy wyrazu scenicznego.
Chciała żyć wśród ludzi, których zna i którzy znają ją – bez anonimowości, blisko spraw i emocji, które budują prawdziwą wspólnotę
- napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, z którym związała swoją działalność.
Ewa Sałużanka jako pedagożka i mentorka młodych twórców
Istotnym elementem jej dorobku była także działalność pedagogiczna. Jako wykładowczyni dzieliła się wiedzą i doświadczeniem z młodymi twórcami, dla wielu z nich stając się ważnym punktem odniesienia na początku zawodowej drogi.
Śmierć Ewy Sałużanki zamyka ważny rozdział w historii polskiej kultury. Pozostawiła po sobie dorobek artystyczny, który wciąż będzie przypominany, oraz pamięć wśród współpracowników, studentów i widzów.