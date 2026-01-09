Nie żyje Ewa Sałużanka – reżyserka, scenarzystka, współtwórczyni kultowego serialu PRL

Świat polskiej kultury poniósł kolejną stratę. Nie żyje Ewa Sałużanka – reżyserka, scenarzystka, pedagożka i jedna ze współtwórczyń legendarnego serialu "Alternatywy 4". Informacja o jej śmierci poruszyła środowisko artystyczne i ludzi, którzy przez lata mieli okazję z nią pracować.

Kariera Ewy Sałużanki – teatr, telewizja i działalność artystyczna

Ewa Sałużanka należała do grona twórczyń, które przez lata konsekwentnie łączyły pracę artystyczną z działalnością organizacyjną i dydaktyczną. Reżyserowała spektakle teatralne i projekty telewizyjne, współtworzyła scenariusze, a także angażowała się w rozwój instytucji kultury, dbając o ich programowy i artystyczny charakter.

Szerokiej publiczności zapisała się w pamięci przede wszystkim jako jedna ze współtwórczyń serialu "Alternatywy 4" – produkcji, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w historii polskiej telewizji. Serial, oparty na satyrze i obserwacji codzienności epoki PRL, zyskał status kultowego i przez kolejne dekady nie stracił na aktualności.

Związki z teatrem i praca z zespołami artystycznymi

Poza telewizją Sałużanka była silnie związana z teatrem repertuarowym i offowym. Realizowała spektakle o zróżnicowanej tematyce, często podejmujące kwestie społeczne i obyczajowe. Znana była z pracy zespołowej oraz otwartości na nowe formy wyrazu scenicznego.

Chciała żyć wśród ludzi, których zna i którzy znają ją – bez anonimowości, blisko spraw i emocji, które budują prawdziwą wspólnotę

- napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, z którym związała swoją działalność. 

Ewa Sałużanka jako pedagożka i mentorka młodych twórców

Istotnym elementem jej dorobku była także działalność pedagogiczna. Jako wykładowczyni dzieliła się wiedzą i doświadczeniem z młodymi twórcami, dla wielu z nich stając się ważnym punktem odniesienia na początku zawodowej drogi.

Śmierć Ewy Sałużanki zamyka ważny rozdział w historii polskiej kultury. Pozostawiła po sobie dorobek artystyczny, który wciąż będzie przypominany, oraz pamięć wśród współpracowników, studentów i widzów.

