Bożena Dykiel i Edward Linde-Lubaszenko spoczęli blisko siebie dzień po dniu. Pożegnano ich w tym samym kościele!

W Warszawie w ciągu zaledwie dwóch dni pożegnano dwie legendy polskiej kultury - Edwarda Linde-Lubaszenkę i Bożenę Dykiel. Pogrzeby odbyły się jeden po drugim na stołecznych Powązkach Wojskowych po uroczystych mszach w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. W obu nabożeństwach brał udział ten sam ksiądz, który pożegnał i 86-letniego aktora, i jego młodszą, 77-letnią koleżankę po fachu. Nekrologi informujące o śmierci aktorów zawisły na ścianie świątyni tuż przy sobie.

Aktorzy odeszli w odstępie kilku dni. Ojciec Olafa Lubaszenki zmarł 8 lutego, a Bożena Dykiel 12 lutego 2026 r. Ich ceremonie pogrzebowe miały wiele wspólnego, ale rodziny zmarłych zadbały o to, by każda miała wyjątkowy rys oddający hołd aktorom, którzy prywatnie byli kochanymi rodzicami czy dziadkami.

Edward Linde-Lubaszenko: trumna i piękne słowa syna

We wtorek 24 lutego odbyła się uroczystość pożegnania Edwarda Linde-Lubaszenki - aktora, który przez lata wyznaczał standardy na scenie i ekranie. Jego pogrzeb miał charakter państwowy, a wśród żałobników znaleźli się przedstawiciele świata kultury, jak i sportu. Msza żałobna odbyła się w Warszawie w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, a pochówek na cmentarzu Powązki Wojskowe.

Podczas nabożeństwa w kościele wystawiono trumnę z ciałem zmarłego. Była wykonana z ciemnego drewna i ozdobiona rzeźbieniami oraz złocistymi okuciami. Pojawiła się też księga kondolencyjna ze zdjęciem artysty.

Dziękuję Ci Tato, że nasze ostatnie lata były pogodne, były dobre, nasze ostatnie rozmowy były wspaniałe. Bardzo ci za to dziękuję, ponieważ jak wspomniałem, Tata był człowiekiem, w którym dominującą cechą, elementem, siłą było poczucie humoru. Ta jego prośba o uśmiech i modlitwę jest również moją prośbą. A teraz pozwólcie, że ja uśmiechnę się do mojego Taty po raz ostatni – mówił Olaf Lubaszenko.

Córka Linde-Lubaszenki, a siostra Olafa wyznała, że jej ojciec nie doczekał pojawienia się na świecie wnuka. Ten urodził się 4 dni po śmierci aktora.

Opowiemy mu wszystko o tobie - obiecała Beata Chyczewska.

Bożena Dykiel: urna i mnóstwo wieńców

Dzień później, 25 lutego, odbyła się ceremonia pożegnania Bożeny Dykiel - aktorki uwielbianej przez widzów za role w serialach i filmach. Msza żałobna zgromadziła tłumy fanów, przyjaciół ze sceny i telewizji oraz rodzinę. Uroczystość rozpoczęła się w samo południe. W kościele wystawiono nie trumnę, lecz urnę, którą ozdobiono kolorowymi kwiatami, po czym kondukt żałobny ruszył na cmentarz. Aktorka spoczęła na tej samej nekropolii co Linde-Lubaszenko, a jej grób jest ulokowany niedaleko miejsca pochówku gwiazdora.

Podobieństw między pogrzebami było wiele. Obie ceremonie odbyły się w Warszawie, w tej samej świątyni i na tym samym cmentarzu - Cmentarz Wojskowy na Powązkach - co nadało im niemal symbolicznego charakteru. Uroczystości zgromadziły zarówno artystów, jak i zwykłych ludzi, a podczas ceremonii nie zabrakło emocji i symboli pamięci. Na pogrzebie Dykiel pojawiły się wieńce z poruszającymi napisami:

"Kochanej Bożence", "Bożenko, zostaniesz w naszych sercach", "Żegnaj kochana Bożenko", "Ukochanej żonie, mamie i babci", "Jesteś w naszych sercach", "Dzideczku, dziękuję ci za 53 lata przyjaźni".

