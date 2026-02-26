Spłonęła wielka figura Matki Boskiej Fatimskiej! "Tuż przed uroczystością"

Wielki pożar w Brazylii. 30-metrowa figura Matki Boskiej Fatimskiej ogarnięta ogniem

W brazylijskim Natal doszło do pożaru gigantycznego pomnika Matki Bożej Fatimskiej, który miał zostać uroczyście odsłonięty już w marcu. Ogień wybuchł na finiszu prac budowlanych i w krótkim czasie strawił wysoką na ponad 30 metrów konstrukcję. W zdarzeniu ucierpiał jeden z pracowników. Śledczy wstępnie wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej jako najbardziej prawdopodobną przyczynę tragedii. Do pożaru doszło w środę, 25 lutego w stolicy stanu Rio Grande do Norte, w północno-wschodniej Brazylii. Monument był niemal gotowy – brakowało jedynie montażu korony na szczycie figury. Według lokalnych władz konstrukcja została wykonana z materiałów łatwopalnych, co mogło przyczynić się do błyskawicznego rozprzestrzenienia się ognia.W wyniku zdarzenia poparzony został jeden z pracowników przebywających na terenie budowy. Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Okoliczności pożaru badają służby. Wstępne ustalenia wskazują na zwarcie instalacji elektrycznej zamontowanej wewnątrz pomnika.

Spłonęła figura za 10 milionów złotych. Wszystko przez zwarcie?

Figura Matki Bożej Fatimskiej miała ponad 30 metrów wysokości i została ustawiona na ośmiometrowym postumencie. Całość należała do największych tego typu realizacji na świecie. Koszt inwestycji oszacowano na około 15 mln reali brazylijskich, czyli ponad 10 mln złotych. Uroczyste otwarcie zaplanowano na marzec i miało przyciągnąć tysiące wiernych. Kult Matki Bożej Fatimskiej jest w Brazylii wyjątkowo silny. Każdego roku miliony Brazylijczyków pielgrzymują do portugalskiej Fatimy, jednego z najważniejszych sanktuariów maryjnych. Według dostępnych danych w minionym roku do Fatimy przybyło niemal 9,5 mln pielgrzymów z Brazylii w zorganizowanych grupach. Objawienia fatimskie rozpoczęły się 13 maja 1917 roku. Maryja miała ukazywać się trojgu dzieciom – Łucji dos Santos oraz jej kuzynom Franciszkowi i Hiacyncie Marto – wzywając do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Przekaz z Fatimy do dziś pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla katolików na całym świecie.

❗️⚠️🇧🇷 - A devastating fire destroyed a large statue of Our Lady of Fátima under construction in Natal, Brazil, on Tuesday, February 24, 2026.Videos circulating on social media captured the dramatic moment when the massive structure, engulfed in flames, collapsed. According… pic.twitter.com/UpHtUAGr1z— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 24, 2026

Sonda Jesteś wierzący? Tak Nie

Ile pamiętasz z katechizmu? Jeśli chodziłeś na religię, z łatwością zdobędziesz komplet punktów! Pytanie 1 z 10 Na początek coś bardzo prostego. Ile jest przykazań? 5 10 15 Następne pytanie