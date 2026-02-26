Piękna modelka wydała bossa kartelu? Krwawy koniec El Mencho

Maria Julissa oskarżana o współpracę z policją. Wydała El Mencho?

Zabicie Nemesio Rubéna Oseguery Cervantesa przez meksykańskie siły specjalne stało się powodem ogólnokrajowych zamieszek. Członkowie kartelu Jalisco Nowej Generacji (CJNG) odpowiedzieli agresją, podpalając budynki i auta, blokując trasy komunikacyjne i atakując infrastrukturę, w tym lotnisko w Guadalajarze. W medialnym przekazie dotyczącym tej operacji niespodziewanie pojawił się wątek obyczajowy. Lokalne media zaczęły kolportować tezę, jakoby kluczową rolę w namierzeniu gangstera odegrała Maria Julissa. Tej popularnej w sieci modelce, znanej również z publikacji na portalach dla dorosłych, przypisuje się romans z bossem i przekazanie informacji o jego kryjówce organom ścigania. Influencerka stanowczo odcięła się od tych rewelacji, zaprzeczając jakiejkolwiek relacji z poszukiwanym przestępcą. Mimo dementi, sytuacja stała się dla niej groźna – w przestrzeni publicznej pojawiły się transparenty oskarżające ją o zdradę. W Meksyku takie pomówienia niosą za sobą śmiertelne ryzyko. Równolegle trwa wyścig o przejęcie władzy w strukturach kartelu. Głównym kandydatem na nowego lidera jest pasierb zmarłego, Juan Carlos Valencia González, za którego głowę Amerykanie oferują 5 milionów dolarów.

Kulisy akcji w Tapalpa. Jak zginął Nemesio Oseguera Cervantes?

El Mencho przez lata budował swoją legendę na fundamencie bezwzględnego terroru, przekształcając CJNG w machinę do zabijania. 59-letni lider organizacji przestępczej zakończył życie w minioną niedzielę w miejscowości Tapalpa. To tam armia przy wsparciu lotnictwa i jednostek specjalnych przeprowadziła szturm, który przerodził się w regularną bitwę. Według oficjalnych komunikatów resortu obrony, na miejscu zlikwidowano czterech bandytów. Sam szef kartelu został ranny w wymianie ognia, podobnie jak dwóch jego towarzyszy. Ostatecznie Oseguera Cervantes zmarł na pokładzie śmigłowca podczas transportu medycznego do stolicy kraju. Jego śmierć zamyka krwawy rozdział w historii meksykańskiej przestępczości zorganizowanej, ale nie kończy spirali przemocy.

Makabryczne zbrodnie kartelu CJNG. Masowe groby i krematoria

Grupa przestępcza dowodzona przez El Mencho zapisała się w historii wyjątkowym sadyzmem. Jej znakiem rozpoznawczym stały się nagrania dokumentujące tortury, ścinanie głów oraz profanację zwłok. Bandyci posuwali się nawet do kanibalizmu, wycinając i zjadając serca wrogów, by zademonstrować swoją bezwzględność. Terror łączono ze skutecznym korumpowaniem urzędników. Makabryczne odkrycia to codzienność w rejonach działania grupy – w 2011 roku porzucono na ulicy 35 ciał w biały dzień. W ubiegłym roku śledczy natrafili na tajny kompleks służący do utylizacji zwłok w pobliżu Teuchitlán. Na terenie rancza Izaguirre funkcjonowały piece krematoryjne, a na miejscu zabezpieczono setki przedmiotów osobistych ofiar. Z kolei w Zapopan służby odkryły prawie 170 worków wypełnionych ludzkimi szczątkami.