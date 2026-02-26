Orban napisał list do Zełenskiego. „Więcej szacunku dla Węgier!”

Viktor Orban napisał list otwarty do Wołodymyra Zełenskiego. "Nie chcemy finansować wysiłku wojennego i nie chcemy płacić więcej za energię”

Premier Węgier napisał list otwarty do Wołodymyra Zełenskiego i opublikował pełen tekst w mediach społecznościowych. „Panie prezydencie, przez cztery lata nie był pan w stanie zaakceptować stanowiska suwerennego rządu węgierskiego i narodu węgierskiego w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przez cztery lata starał się pan zmusić Węgry do dołączenia do wojny między pańskim krajem a Rosją. W tym czasie uzyskał pan wsparcie Brukseli i zapewnił sobie poparcie węgierskiej opozycji” - brzmi początek listu. „W ostatnich dniach zablokował pan ropociąg Przyjaźń, który ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia Węgier w energię. Te działania są sprzeczne z interesami Węgier i zagrażają bezpiecznym i niedrogim dostawom energii dla węgierskich rodzin. Dlatego wzywam do zmiany antywęgierskiej polityki! (...) „Współczujemy narodowi ukraińskiemu, ale nie chcemy brać udziału w wojnie. Nie chcemy finansować wysiłku wojennego i nie chcemy płacić więcej za energię” - dodał Orban, podkreślając, że „naród węgierski nie jest odpowiedzialny za sytuację, w jakiej znajduje się Ukraina”. „Więcej szacunku dla Węgier!” - zakończył list węgierski polityk.

O co chodzi w sporze Węgrów z Ukraińcami? Blokowanie rurociągu i wojna na Ukrainie

Spór między Budapesztem a Kijowem zaostrzył się po wstrzymaniu dostaw rosyjskiej ropy na Węgry rurociągiem Przyjaźń, który według strony ukraińskiej pod koniec stycznia został uszkodzony w rosyjskim ataku i jest remontowany. Węgry i Słowacja oskarżają Ukrainę o celowe blokowanie tranzytu. W odpowiedzi oba kraje uruchomiły rezerwy strategiczne i wstrzymały dostawy oleju napędowego na Ukrainę, a Bratysława dodatkowo zawiesiła eksport energii elektrycznej. Budapeszt zagroził podobnym krokiem oraz blokadą 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji i unijnej pożyczki 90 mld euro dla Kijowa. Viktor Orban zapowiedział wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej i ograniczenia w strefie przygranicznej, twierdząc, że Ukraina szykuje kolejne działania destabilizujące. Tymczasem Komisja Europejska poinformowała o uruchomieniu dostaw innej niż rosyjska ropy na Węgry i Słowację rurociągiem Adria. Napięcia rosną w przededniu wyborów parlamentarnych na Węgrzech, gdzie sondaże wskazują przewagę opozycyjnej TISZA nad Fideszem.

Open Letter to President Volodymyr ZelenskyyMr. President,For four years, you have been unable to accept the position of the sovereign Hungarian government and the Hungarian people regarding the Russia–Ukraine war.For four years, you have been working to force Hungary into…— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 26, 2026

