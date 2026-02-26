Orban napisał list do Zełenskiego. „Więcej szacunku dla Węgier!”

Viktor Orban napisał list otwarty do Wołodymyra Zełenskiego. "Nie chcemy finansować wysiłku wojennego i nie chcemy płacić więcej za energię”
Premier Węgier napisał list otwarty do Wołodymyra Zełenskiego i opublikował pełen tekst w mediach społecznościowych. „Panie prezydencie, przez cztery lata nie był pan w stanie zaakceptować stanowiska suwerennego rządu węgierskiego i narodu węgierskiego w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przez cztery lata starał się pan zmusić Węgry do dołączenia do wojny między pańskim krajem a Rosją. W tym czasie uzyskał pan wsparcie Brukseli i zapewnił sobie poparcie węgierskiej opozycji” - brzmi początek listu. „W ostatnich dniach zablokował pan ropociąg Przyjaźń, który ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia Węgier w energię. Te działania są sprzeczne z interesami Węgier i zagrażają bezpiecznym i niedrogim dostawom energii dla węgierskich rodzin. Dlatego wzywam do zmiany antywęgierskiej polityki! (...) „Współczujemy narodowi ukraińskiemu, ale nie chcemy brać udziału w wojnie. Nie chcemy finansować wysiłku wojennego i nie chcemy płacić więcej za energię” - dodał Orban, podkreślając, że „naród węgierski nie jest odpowiedzialny za sytuację, w jakiej znajduje się Ukraina”. „Więcej szacunku dla Węgier!” - zakończył list węgierski polityk.
O co chodzi w sporze Węgrów z Ukraińcami? Blokowanie rurociągu i wojna na Ukrainie
Spór między Budapesztem a Kijowem zaostrzył się po wstrzymaniu dostaw rosyjskiej ropy na Węgry rurociągiem Przyjaźń, który według strony ukraińskiej pod koniec stycznia został uszkodzony w rosyjskim ataku i jest remontowany. Węgry i Słowacja oskarżają Ukrainę o celowe blokowanie tranzytu. W odpowiedzi oba kraje uruchomiły rezerwy strategiczne i wstrzymały dostawy oleju napędowego na Ukrainę, a Bratysława dodatkowo zawiesiła eksport energii elektrycznej. Budapeszt zagroził podobnym krokiem oraz blokadą 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji i unijnej pożyczki 90 mld euro dla Kijowa. Viktor Orban zapowiedział wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej i ograniczenia w strefie przygranicznej, twierdząc, że Ukraina szykuje kolejne działania destabilizujące. Tymczasem Komisja Europejska poinformowała o uruchomieniu dostaw innej niż rosyjska ropy na Węgry i Słowację rurociągiem Adria. Napięcia rosną w przededniu wyborów parlamentarnych na Węgrzech, gdzie sondaże wskazują przewagę opozycyjnej TISZA nad Fideszem.