Alarm chemiczny w Warszawie. Komisariat zamknięty po wniesieniu tajemniczej koperty

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-02-26 9:35

Alarm w sercu stolicy. Do komisariatu przy ul. Zakroczymskiej przyniesiono kopertę z "białym proszkiem". Budynek zamknięto na kilka godzin. Na miejsce ruszyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego, jednak z opóźnieniem - wcześniej prowadzili podobne działania w budynku Wydziału Biologii UW na ul. Miecznikowa, gdzie konieczna była ewakuacja około 300 osób.

Super Express Google News
  • W warszawskim komisariacie doszło do alarmu chemicznego po dostarczeniu koperty z białym proszkiem.
  • Budynek został zamknięty, a na miejsce wezwano Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.
  • Strażacy dotarli z opóźnieniem, ponieważ wcześniej prowadzili podobną akcję na Uniwersytecie Warszawskim.

Alarm na Zakroczymskiej

W środę (25 lutego) do komisariatu przy ul. Zakroczymskiej weszła zaniepokojona kobieta z białą kopertą. Powiedziała dyżurnemu, że znalazła ją w swojej skrzynce na listy. W środku znajdował się tajemniczy, biały proszek. Z obawy o potencjalne zagrożenie, budynek został zamknięty i na miejsce wezwano odpowiednie służby, w tym straż pożarną i Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego z JRG6.

Cyberterroryści doprowadzili do ewakuacji 12 tysięcy ludzi w całej Polsce. Śledczy sprawdzają, czy stoją za tym obce służby

Polecany artykuł:

Dramat w Józefowie: Pożar budynku wielorodzinnego! Ewakuacja w mrozie, jedna os…

Opóźniony przyjazd służb na miejsce zdarzenia. Strażacy interweniowali na Uniwersytecie Warszawskim

Przyjazd specjalistów był opóźniony. Strażacy byli w trakcie działań w innym punkcie miasta - na Ochocie, przy ulicy Miecznikowa, gdzie prowadzili akcję na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

- O godzinie 13:30 wpłynęło zgłoszenie, że znaleziono skrystalizowaną substancję, która może zagrażać obecnym tam osobom. Na miejscu pracowali policjanci, zastępy straży pożarnej, grupa minersko-pirotechniczna, obecny był zespół ratownictwa medycznego. Ewakuowano około 300 pracowników, nikt nie ucierpiał. Substancja została zabezpieczona do badań - przekazała "SE", asp. Małgorzata Gębczyńska, oficer prasowy komendy rejonowej III.

"Chemicy" na Zakroczymską dotarli dopiero przed godziną 17. Strażacy zabezpieczyli rejon komisariatu i wyznaczyli strefę bezpieczną, następnie przystąpili do rozpoznania nieznanej substancji. Na szczęście, nie stwierdzono żadnego zagrożenia i działania zakończono.

Źródło: Miejski Reporter, Super Express

Polecany artykuł:

Nieznana substancja na Uniwersytecie Warszawskim! Z budynku ewakuowano 300 osób
Przyniósł kopertę z białym proszkiem do komisariatu w centrum Warszawy
Galeria zdjęć 10
Sonda
Czy brałeś/aś kiedyś udział w ewakuacji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOMISARIAT
BIAŁY PROSZEK
WARSZAWA