Komputer Beksińskiego trafił na aukcję. Niezwykła pamiątka po niezwykłym artyście!

„Lodówka” jak maszyna do pisania

Za kilka dni przypada 96. rocznica urodzin Zdzisława Beksińskiego i 21. rocznica jego śmierci. Wybitny malarz surrealista został zamordowany 17 ciosami noża w swoim warszawskim mieszkaniu na Mokotowie. Był nie tylko malarzem, ale i architektem, grafikiem i fotografem. U schyłku XX wieku Beksiński, pozostając wierny swojej potrzebie eksperymentu, zaczął włączać do twórczości grafikę komputerową, opartą na zbiorze własnych fotografii. Komputer Apple Macintosh Classic symbolizuje właśnie ten przełomowy moment - choć początkowo służył artyście przede wszystkim jako praktyczne narzędzie do pisania, z czasem otworzył przed nim także cyfrowe możliwości dokumentowania, przetwarzania i archiwizowania własnej twórczości. Komputer stanowi wyjątkową pamiątkę zachowaną po artyście - obiekt był cichym świadkiem codzienności twórcy, jego pracy tekstowej, a następnie stopniowo rozwijającego się dialogu z technologią i grafiką komputerową.

- Co ciekawe, zakup komputera nie wynikał z fascynacji nowinkami, lecz z bardzo prozaicznej potrzeby. Beksiński i jego syn, Tomasz Beksiński, posiadali identyczne maszyny do pisania. Kiedy sprzęt Tomasza się psuł, ojciec pożyczał mu swoją maszynę, sam zostając bez narzędzia pracy. Szybko zrozumiał, że musi znaleźć rozwiązanie, które raz na zawsze zakończy podbieranie sprzętu przez syna – przekazuje nam Nina Rydelek, z zespołu PR.

Artysta zdecydował się na Macintosha. Wspominał o komputerze w rozmowie z Jackiem Borowskim: „Poszedłem do sklepu, kupiłem Classica, tak zwaną „lodówkę”, i jako maszyna do pisania służył mi on przez dobre pięć lat”.

Komputer można będzie kupić na aukcji, która pod koniec lutego zwieńczy wystawę w siedzibie DESA przy ul. Pięknej.

Od komputera Beksińskiego do patery Nowosielskiego

Do 26 lutego w DESA Unicum przy ul. Pięknej w Warszawie można oglądać bezpłatnie wystawę „Design. Kult nowoczesności”, na której, oprócz komputera Beksińskiego, pojawi się ponad 150 obiektów, w których „forma harmonijnie łączy się z użytecznością” - od mebli i lamp, po ceramikę i tkaniny. To podróż przez historię wzornictwa. Na wystawę trafił też m.in. wiklinowy design Władysława Wołkowskiego – artysty, który zrewolucjonizował myślenie o wiklinie, stoliki Jorge Zalszupina, z brazylijskimi modernistycznymi motywami czy patera wybitnego plastyka i ceramika Leszka Nowosielskiego.

W tym bloku w Warszawie żył i zginął Zdzisław Beksiński:

12