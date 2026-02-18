Karambol na warszawskim moście. Zderzyło się pięć aut

2026-02-18 21:04

Późnym środowym popołudniem doszło do zderzenia pięciu samochodów na stołecznym moście Grota-Roweckiego. Nikt nie został ranny, ale wskutek kolizji ruch w tym miejscu odbywa się jednym pasem. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia.

W środę, 18 lutego na moście Grota-Roweckiego w Warszawie doszło do zderzenia pięciu pojazdów osobowych. Nikt z sześciu uczestników zdarzenia nie trafił jednak do szpitala.

Mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji przekazał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że na Moście Grota-Roweckiego w kierunku na Poznań i Łódź doszło do dwóch kolizji, a uczestniczące w zdarzeniu pojazdy najechały na tył poprzedzających je samochodów.

– Ruch w kierunku Poznania puszczony jest lewym pasem, dwa pasy – środkowy i prawy są zajęte. Tam policjanci wykonują jeszcze czynności. Nie ma osób rannych, wszyscy kierowcy byli trzeźwi – poinformował.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do zdarzenia doszło około godziny 18:40. Karambol spowodował bardzo poważne utrudnienia w ruchu i potężny zator drogowy na tej, jednej z najbardziej uczęszczanych, przepraw w mieście. 

Na miejscu operowali funkcjonariusze stołecznej policji, pogotowie ratunkowe, ale też zastępy Państwowej Straży Pożarnej. 

Karambol na moście Grota-Roweckiego - zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia: 

