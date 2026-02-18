Karambol na moście Grota-Roweckiego 18.02.2026

W środę, 18 lutego na moście Grota-Roweckiego w Warszawie doszło do zderzenia pięciu pojazdów osobowych. Nikt z sześciu uczestników zdarzenia nie trafił jednak do szpitala.

Mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji przekazał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że na Moście Grota-Roweckiego w kierunku na Poznań i Łódź doszło do dwóch kolizji, a uczestniczące w zdarzeniu pojazdy najechały na tył poprzedzających je samochodów.

– Ruch w kierunku Poznania puszczony jest lewym pasem, dwa pasy – środkowy i prawy są zajęte. Tam policjanci wykonują jeszcze czynności. Nie ma osób rannych, wszyscy kierowcy byli trzeźwi – poinformował.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do zdarzenia doszło około godziny 18:40. Karambol spowodował bardzo poważne utrudnienia w ruchu i potężny zator drogowy na tej, jednej z najbardziej uczęszczanych, przepraw w mieście.

Na miejscu operowali funkcjonariusze stołecznej policji, pogotowie ratunkowe, ale też zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

