Dramat w Józefowie: Pożar budynku wielorodzinnego! Ewakuacja w mrozie, jedna osoba w szpitalu

Pożar klatki schodowej odciął drogę ucieczki. Akcja strażaków w Józefowie

W sobotę (17 stycznia) w miejscowości Józefów Fabryczna (gmina Ożarów Mazowiecki) wybuchł pożar na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, a buchający dym i wysoka temperatura utrudniały ewakuację.

„Z budynku ewakuowano około 40 osób – część mieszkańców opuściła obiekt samodzielnie, a części w ewakuacji pomagali strażacy” – relacjonuje OSP Ożarów Mazowiecki na swoim profilu facebookowym.

W wyniku pożaru spaleniu uległy drewniane schody oraz sprzęt składowany pod nimi. Na pierwszym piętrze panowało silne zadymienie i bardzo wysoka temperatura. Działania strażaków były utrudnione ze względu na warunki panujące w budynku.

27-latka z dzieckiem uwięziona na balkonie. Jest nagranie z pożaru

Jedna osoba w szpitalu, mieszkańcy w namiocie. Pomoc dla poszkodowanych w pożarze

Siedem osób zostało przebadanych przez zespoły ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia. Jedna osoba z urazem pleców i kończyn dolnych została przewieziona do szpitala. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji strażaków, udało się uniknąć większej tragedii.

Na czas prowadzonych działań OSP Borzęcin Duży rozstawiła namiot, w którym ewakuowani mieszkańcy mogli schronić się przed zimnem. Urząd Miasta zapewnił doraźne miejsce pobytu dla potrzebujących. Po ugaszeniu pożaru przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Nadzoru Budowlanego przeprowadzili oględziny, aby stwierdzić, czy budynek nadaje się do dalszego użytkowania.

W akcji gaśniczej i ratunkowej brały udział liczne jednostki straży pożarnej, w tym: JRG Błonie, OSP Święcice, OSP Ożarów Mazowiecki, OSP Zaborów, OSP Borzęcin Duży. Na miejscu obecny był również Komendant Powiatowy PSP – st. bryg. Robert Nowakowski, oficer operacyjny oraz Grupa Operacyjna Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W działaniach uczestniczył także Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego wraz z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, Nadzór Budowlany Starostwa Powiatowego, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Straż Miejska.