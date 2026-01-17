Chwile grozy w centrum Warszawy! Tramwaj wypadł z szyn na rondzie, potężne utrudnienia

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-01-17 18:55

Do niezwykle groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w Warszawie na jednym z kluczowych węzłów komunikacyjnych. Na rondzie Zgrupowania AK "Radosław" wykoleił się tramwaj linii nr 28. Skutki zdarzenia są poważne – uszkodzony został nie tylko tramwaj, ale także sygnalizator świetlny przy przejściu dla pieszych.

  • W Warszawie na rondzie Zgrupowania AK "Radosław" wykoleił się tramwaj linii nr 28.
  • Zdarzenie spowodowało wstrzymanie ruchu tramwajowego w kierunku Dworca Gdańskiego oraz uszkodzenie sygnalizatora świetlnego.
  • Wykoleił się tylny wózek ostatniego wagonu, a na miejscu pracują służby techniczne Tramwajów Warszawskich i Nadzór Ruchu.

Wykolejenie tramwaju w Warszawie. Paraliż na rondzie Radosława

Dramatyczne sceny rozegrały się na torowisku przy popularnym rondzie, w pobliżu jednego z największych centrów handlowych w stolicy. Zdarzenie miało miejsce na łuku torów, gdy tramwaj linii 28 zjeżdżał z ronda w kierunku przystanków przy Dworcu Gdańskim. To właśnie w tym momencie, z nieznanych na tę chwilę przyczyn, doszło do wykolejenia tramwaju. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd szynowy nie tylko stanął w poprzek torowiska, ale również uszkodził element infrastruktury drogowej.

W wyniku zdarzenia, uszkodzony został też sygnalizator świetlny na przejściu dla pieszych, co stanowi dodatkowe zagrożenie i komplikację w przywróceniu normalnego ruchu. Na szczęście, według wstępnych informacji, żaden z pasażerów nie odniósł poważniejszych obrażeń, jednak dla wielu z nich była to chwila prawdziwej grozy. Skład został natychmiast ewakuowany, a na miejscu zaroiło się od służb.

Polecany artykuł:

Szokujące zarzuty wobec byłego burmistrza. Romuald Z. stanie przed sądem

Ogromne utrudnienia dla pasażerów. Służby pracują na miejscu zdarzenia

Wykolejenie tramwaju w tak newralgicznym punkcie komunikacyjnym Warszawy oznaczało potężne utrudnienia. Ruch tramwajowy w kierunku Pragi Północ oraz Żoliborza został całkowicie wstrzymany. Pasażerowie, którzy musieli opuścić unieruchomiony skład, zostali zdani na poszukiwanie alternatywnych środków transportu. Na miejscu swoje działania niezwłocznie podjęły specjalistyczne jednostki.

Super Express Google News
Pożar magazynu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAMWAJ
WYPADEK WARSZAWA