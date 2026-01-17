W Warszawie na rondzie Zgrupowania AK "Radosław" wykoleił się tramwaj linii nr 28.

Zdarzenie spowodowało wstrzymanie ruchu tramwajowego w kierunku Dworca Gdańskiego oraz uszkodzenie sygnalizatora świetlnego.

Wykoleił się tylny wózek ostatniego wagonu, a na miejscu pracują służby techniczne Tramwajów Warszawskich i Nadzór Ruchu.

Wykolejenie tramwaju w Warszawie. Paraliż na rondzie Radosława

Dramatyczne sceny rozegrały się na torowisku przy popularnym rondzie, w pobliżu jednego z największych centrów handlowych w stolicy. Zdarzenie miało miejsce na łuku torów, gdy tramwaj linii 28 zjeżdżał z ronda w kierunku przystanków przy Dworcu Gdańskim. To właśnie w tym momencie, z nieznanych na tę chwilę przyczyn, doszło do wykolejenia tramwaju. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd szynowy nie tylko stanął w poprzek torowiska, ale również uszkodził element infrastruktury drogowej.

W wyniku zdarzenia, uszkodzony został też sygnalizator świetlny na przejściu dla pieszych, co stanowi dodatkowe zagrożenie i komplikację w przywróceniu normalnego ruchu. Na szczęście, według wstępnych informacji, żaden z pasażerów nie odniósł poważniejszych obrażeń, jednak dla wielu z nich była to chwila prawdziwej grozy. Skład został natychmiast ewakuowany, a na miejscu zaroiło się od służb.

Ogromne utrudnienia dla pasażerów. Służby pracują na miejscu zdarzenia

Wykolejenie tramwaju w tak newralgicznym punkcie komunikacyjnym Warszawy oznaczało potężne utrudnienia. Ruch tramwajowy w kierunku Pragi Północ oraz Żoliborza został całkowicie wstrzymany. Pasażerowie, którzy musieli opuścić unieruchomiony skład, zostali zdani na poszukiwanie alternatywnych środków transportu. Na miejscu swoje działania niezwłocznie podjęły specjalistyczne jednostki.