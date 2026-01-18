Wstrząsające odkrycie w zrujnowanym domu w Ursusie. Dwa zamarznięte ciała na łóżkach

Gdy w sobotę (17 stycznia) koło południa na posesji przy ul. Wiosny Ludów pojawili się policjanci, dokonali makabrycznego odkrycia. „W jednym z pomieszczeń znaleźli dwa ciała – kobiety i mężczyzny – leżące na łóżkach. W domu panowała ujemna temperatura, a ciała były zamarznięte.” – podał Miejski Reporter.

Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, ale ratownicy nie byli już w stanie pomóc, stwierdzili zgon obojga mieszkańców. Przeżył tylko pies – choć również mocno wyziębiony. Zwierzę kuliło się w rogu budynku. Zajął się nim ekopatrol Straży Miejskiej.

Dalsze czynności na terenie posesji prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratury. Na razie nie są znane dokładne przyczyny śmierci znalezionych osób. – Ciała zmarłych zostaną poddane sekcji, po której eksperci określą przyczynę zgonu – powiedział nam mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

Ursus. Zamarznięte ciała małżeństwa. Co wiadomo o sprawie?

Wiadomo, że budynek od dłuższego czasu był odłączony od mediów – nie było w nim wody, prądu ani gazu. Para mieszkająca w ruderze żyła głównie ze zbierania wszystkiego, co da się sprzedać. Ciała obu osób zostały zabezpieczone i przekazane do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok oraz określenia przyczyny zgonu. Nie wyklucza się śmierci w wyniku wychłodzenia organizmu.