Plebiscyt Warszawiaki 2025 rozstrzygnięty! Poznaliśmy Warszawiaka Roku

Plebiscyt Warszawiaki 2025 - kto wygrał? Lista zwycięzców

Nazwiska 12 zwycięzców 9. edycji Plebiscytu Warszawiaki podano podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się we wtorek w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. W tym roku o tytuły "Warszawiaków 2025" walczyło 128 nominowanych w 12 kategoriach. Jak informowali organizatorzy plebiscytu, głosowanie finałowe na stronie Warszawiaki.pl rozpoczęło się 5 lutego i trwało do 3 marca. Laureaci wszystkich kategorii otrzymali nagrody zaprojektowane przez artystę grafika, autora plakatów Andrzeja Pągowskiego.

- Warto zaznaczyć, że tegoroczna nagroda nieco się różniła od tej znanej już z ubiegłych edycji. Do laureatów trafiła grafika w nieco odświeżonej formie - podkreślił twórca Plebiscytu Warszawiaki Bartosz Kańtoch. Inicjatywa odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Warszawiakiem Roku 2025 został uwielbiany szczególnie przez młodszą część mieszkańców stolicy influencer Mikołaj "Bagi" Bagiński. Drugie miejsce zajęła działaczka społeczna Agnieszka Sikora, a trzecie - przewodnik Łukasz Ostoja-Kasprzycki.

W pozostałych kategoriach triumfowali:

Dzielnica Roku - Bemowo;

Wydarzenie Roku - Jarmark Warszawski pod PKiN;

Zdjęcie Roku - Karolina Sadrzak "Poranek, który zatrzymał miasto we mgle";

E-Twórca Roku - @Idzie.my Klaudia Mróz;

Inicjatywa Roku - Moje Szmulki;

Rodzinne Miejsce Roku - Terminal Kultury Gocław;

Sport Roku - Warszawska Olimpiada Seniorów;

Kultura Roku - Kino Letnie pod PKiN;

Rozrywka Roku - Bulwary Wiślane;

Kawa & Bar Roku - Wrzenie Świata;

Kuchnia Roku - Beef and Pepper.

Warszawiaki zainaugurowane zostały w 2014 r. przez dziennikarza i miłośnika miasta Bartosza Kańtocha. Jak informują organizatorzy, ideą wydarzenia jest docenienie ludzi oraz instytucji za ich działanie na rzecz rozwoju miasta.

Patronem medialnym wydarzenia był "Super Express".

