Ogromne cięcia w komunikacji miejskiej w Warszawie. Znikają tramwaje, ZTM zawiesza autobusy

Ferie zimowe w woj. mazowieckim przyniosą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie.

ZTM zawiesza niektóre linie autobusowe i tramwajowe, a inne będą kursować rzadziej lub na skróconych trasach.

Zmiany dotkną także metro.

Ferie w Warszawie. Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów

Ferie zimowe w województwie mazowieckim to czas odpoczynku dla uczniów i wyjazdów Z tego powodu Warszawski Transport Publiczny wprowadza zmiany w rozkładach jazdy. Jak informuje ZTM, od 19 stycznia do 1 lutego niektóre linie autobusowe zostaną całkowicie zawieszone, a inne będą kursować rzadziej lub na skróconych trasach.

Które linie znikną z ulic Warszawy na czas ferii? Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 160, 171, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2 i Z-8. To spore utrudnienie dla mieszkańców, którzy korzystają z tych linii na co dzień.

Zmiany tras autobusów

To nie koniec zmian. Na liniach 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319, 518 nie będą realizowane kursy wykonywane w dni nauki szkolnej.

164 nie dojadą do przystanku Powsinek;

198 do przystanków Kościuszki, Narutowicza i Rejtana;

201 do przystanków Rodła, Zachodzącego Słońca i Wrocławska;

L24 do przystanków Tabita, Chopina, Pańska, Jasna i Długa.

Autobusy linii 125 będą kursowały na trasie skróconej od Międzylesia do Wiatracznej zamiast do Stadionu Narodowego, a linia 187 z pętli Ursus-Niedźwiadek do przystanku Al. Witosa 02. Autobusy linii 131 przez cały tydzień będą kończyły kursowanie na pętli Sadyba, a linia 192 będzie kursowała na trasie Krasnowola – Ursynów Płd. Linia 326 pojedzie na trasie skróconej Metro Marymont – … – Płochocińska – Kobiałka – Olesin, a autobusy linii 521 nie będą dojeżdżały do Dworca Centralnego, kursując na trasie Falenica – Wiatraczna.

Zmienione rozkłady jazdy i rzadsze kursy tramwajów i metra

W dni powszednie wprowadzone zostaną zmienione rozkłady jazdy dla linii autobusowych: 105, 106, 108, 114, 122, 130, 140, 173, 176, 177, 183, 185, 197, 201, 204, 208, 209, 212, 228, 239, 319, 401, 507, 523, 527, 709, 710, 714, 719, 739. W soboty i niedziele według specjalnych rozkładów będą jeździły autobusy linii 106, 108, 122, 130, 177, 212, 228, 527.

Również tramwaje będą kursowały rzadziej - w godzinach szczytu ich częstotliwość zmieni się z 4 na 5 minut i z 8 na 10, a pomiędzy szczytami z 6 do 7 minut i 30 sekund oraz z 12 na 15 minut. W soboty i niedziele rozkład jazdy tramwajów nie zmieni się.

W dni powszednie w godzinach szczytu zmieni się także częstotliwość kursowania pociągów metra. Na stacje linii M1 składy podjadą co 2 minuty i 50 sekund, a na linii M2 - co 3 minuty i 30 sekund.