To hit wśród warszawiaków na ferie zimowe 2026. Dwie godziny do miasta!

Anastazja Lisowska
2026-01-15 15:30

Bez tłumów na zakopiance, bez długiej podróży i bez wysokich cen. Warszawiacy planujący ferie zimowe 2026 coraz częściej stawiają na nieoczywisty kierunek, do którego z centrum stolicy można dojechać w zaledwie dwie godziny. Poznajcie miejsce, które szturmem zdobywa popularność i wyrasta na jeden z największych hitów tegorocznej zimy.

Zima w Polsce od lat kojarzy się z górami, długimi trasami narciarskimi i popularnymi kurortami na południu kraju. To właśnie tam większość turystów kieruje się w czasie ferii, licząc na śnieg, stoki i zimową atmosferę. Coraz częściej okazuje się jednak, że aby założyć narty czy snowboard, wcale nie trzeba pokonywać setek kilometrów. Również w centralnej Polsce nie brakuje miejsc, które oferują dobre warunki do zimowego szaleństwa, nowoczesną infrastrukturę i atrakcje dla całych rodzin – a przy tym są znacznie bliżej i bardziej dostępne niż klasyczne górskie kierunki.

Gdzie najbliżej z Warszawy na narty? Góra Kamieńsk poleca się na ferie

Dla mieszkańców Warszawy, którzy chcą wyskoczyć na narty bez długiej i męczącej podróży, mamy świetne wieści. Zaledwie około dwóch godzin jazdy samochodem wystarczy, by znaleźć się na dobrze przygotowanym stoku, z wyciągami, wypożyczalniami sprzętu i zapleczem gastronomicznym. Góra Kamieńsk, bowiem to o niej mowa, od lat udowadnia, że na zimowe szaleństwo nie trzeba jechać w wysokie góry! Co ciekawe, to jedno z najbliższych i najchętniej wybieranych miejsc na narty dla warszawiaków planujących ferie.

Góra Kamieńsk hitem na ferie zimowe 2026 [ZDJĘCIA STOKU]

Góra Kamieńsk: Czy ruszy największy STOK NARCIARSKI w centralnej Polsce?
12 zdjęć

Wyciąg narciarski Góra Kamieńska. Ceny, godziny otwarcia

Rozpoczęcie zimowego sezonu na Górze Kamieńsk przypada na 15 stycznia 2026 r. Ośrodek jest czynny od godziny 9 do 21. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie gorakamiensk.info wiadomo już, że czynne są dwie trasy oraz oraz kolej krzesełkowa, wyciąg talerzykowy i przenośnik taśmowy.

Cennik Góra Kamieńsk:

  • Karnet 2-godzinny – 60 zł (normalny), 45 zł (ulgowy)
  • Karnet 4-godzinny – 100 zł (normalny), 80 zł (ulgowy)
  • Karnet 6-godzinny – 130 zł (normalny), 110 zł (ulgowy)
  • Karnet całodzienny – 150 zł (normalny), 130 zł (ulgowy)
  • Karnet całodzienny dla dzieci do 5 lat – 15 zł
  • Jednorazowy bilet testowy – 10 zł.
NARTY
WARSZAWA