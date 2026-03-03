Sekret Politechniki Warszawskiej. Jeden detal sprawił, że przetrwał wojenną pożogę.

Czy jeden z najpiękniejszych gmachów Warszawy mógł przetrwać wojenną apokalipsę niemal bez szwanku? Okazuje się, że tak. Historia gmachu Politechniki Warszawskiej to opowieść o inżynieryjnym geniuszu, który stał się prawdziwą tarczą chroniącą budynek przed zniszczeniem. Tajemnica tkwi w masywnych murach, które skrywały coś więcej niż tylko cegły.

Politechnika Warszawska 1945

Autor: CC0 4.0
  • Gmach Główny Politechniki Warszawskiej to ikona warszawskiej architektury zaprojektowana przez Stefana Szyllera, sfinansowana ze zbiórki publicznej.
  •  Budynek przetrwał pożary i bombardowania Powstania Warszawskiego dzięki unikalnej konstrukcji i ukrytemu w murach systemowi ogrzewania.
  • Jak ten inżynieryjny sekret uratował budynek przed zniszczeniem i co jeszcze kryje jego historia?

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej to architektoniczny majstersztyk, który zachwyca pomysłowością. Zaprojektowany przez Stefana Szyllera, jednego z najwybitniejszych twórców przełomu XIX i XX wieku, budynek jest świadectwem niezwykłego kunsztu. Co więcej, jego budowa została sfinansowana ze zbiórki publicznej, co czyni go pomnikiem wspólnego wysiłku i dumy. To rzadki przykład, gdy inwestycja z publicznych pieniędzy owocuje dziełem tak obiektywnie pięknym i trwałym. Politechnika powstała jako symbol nowoczesności i aspiracji, a jego historia pokazała, że była czymś znacznie więcej. Kamień węgielny pod gmach główny położono 8 września 1899 r., a oficjalne otwarcie budynku nastąpiło 14 grudnia 1902 r. 

Politechnika Warszawska

i

Autor: Wielechowski Sebastian / Super Express

Sekret przetrwania ukryty w murach 

Jak to możliwe, że budynek przetrwał pożary i bombardowania podczas Powstania Warszawskiego, gdy wokół wszystko obracało się w ruinę? Odpowiedź kryje się w jego konstrukcji. Masywne mury nośne nie tylko podtrzymywały stropy i dach.

W ich wnętrzu biegła gęsta sieć kanałów, będąca częścią dawnego systemu ogrzewania ciepłym powietrzem. Ta pusta przestrzeń wewnątrz murów, zaprojektowana z myślą o komforcie termicznym, nieoczekiwanie stała się buforem, który pochłaniał siłę uderzeń i chronił konstrukcję przed zawaleniem. To właśnie ten inżynieryjny detal sprawił, że gmach ocalał.

Kontrast między zniszczoną Warszawą a ocalałą Politechniką

Podziwiając dziś Gmach Główny Politechniki, jeden z najwspanialszych architektonicznych majstersztyków stolicy, aż trudno uwierzyć, jak wyglądał tuż po wojnie. Archiwalna fotografia z 1945 roku jest wstrząsającym świadectwem zniszczeń, widać na niej okopcenia i uszkodzenia fasady. Dopiero zestawienie jej ze współczesnym, barwnym zdjęciem z tej samej perspektywy ukazuje drogę, jaką przeszedł ten budynek, stając się symbolem niezniszczalności.

Mozaika na metrze Politechnika
Galeria zdjęć 6

