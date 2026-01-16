"Chodniki jak na wsi, zawalone śniegiem". Gdzie zgłosić nieodśnieżony chodnik w Warszawie?

Zimowe warunki pogodowe w Warszawie utrudniają poruszanie się pieszych, dlatego miasto przypomina o podziale obowiązków dotyczących odśnieżania chodników.

Straż Miejska zwiększyła liczbę kontroli i wystawiła mandaty za nieodśnieżone chodniki.

Chcesz dowiedzieć się, jak zgłosić nieodśnieżony chodnik i kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zimą w najbliższej okolicy? Przeczytaj cały artykuł.

Warszawskie chodniki - problem nie do przejścia?

Zima po raz kolejny obnażyła słabości Warszawy w walce ze śniegiem. Podczas gdy główne ulice są w miarę przejezdne, chodniki zamieniły się w niebezpieczne pułapki, utrudniając życie pieszym, a szczególnie dzieciom, osobom starszym i z niepełnosprawnościami ruchowymi. Problem dotyczy niemal wszystkich dzielnic stolicy, a frustracja mieszkańców sięga zenitu.

"Totalna porażka miasta. Wszystkie chodniki jak na wsi, zawalone śniegiem. W zasadzie żaden administrator budynków nie oczyszcza chodników" i "Na Mokotowie wały przeciwpiesze po każdym śniegu, znikają dopiero kiedy piesi je rozdepczą" - to tylko nieliczne z komentarzy.

"Tata, jak mamy przez to przejść?"

Jan Mencwel, radny Warszawy, opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcie zasypanego śniegiem przejścia dla pieszych. "Jakieś pomysły co mam odpowiedzieć córce…?” - pyta radny, relacjonując sytuację, w której jego kilkuletnie dziecko miało trudność przejść przez zwały śniegu.

W dalszej części wpisu Mencwel nie kryje swojego rozgoryczenia: "Trzecie opady śniegu, trzeci raz Warszawa nie umie odśnieżyć na tyle, żeby piesi mogli normalnie dojść na przystanki albo do przedszkola czy szkoły. Mało tego - w nocy odśnieżane są jezdnie a pośniegowe błoto jest spychane na przejścia dla pieszych i chodniki”. Radny zarzuca, że stolica, dysponująca budżetem w wysokości 30 miliardów złotych, powinna być w stanie zapewnić podstawowe bezpieczeństwo pieszym. "Naprawdę nas to przerasta, panie Prezydencie @trzaskowskirafal …?” - pyta Mencwel.

Radny przypomina również, że większość dzieci w Warszawie dociera do przedszkoli i szkół pieszo, a ponad 50 procent mieszkańców na co dzień porusza się komunikacją miejską, do której muszą najpierw dojść. Jego wpis spotkał się z ogromnym odzewem ze strony mieszkańców, którzy masowo przesyłają zdjęcia podobnych sytuacji z różnych części Warszawy.

Gołoledź paraliżuje Polskę! Warstwa lodu w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników w Warszawie? Zarząd Oczyszczania Miasta wyjaśnia

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za 4 mln m2 chodników i przestrzeni pieszych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. W zakres tych działań wchodzą również ok. 4,5 tys. przystanków komunikacji miejskiej, dojścia do większości stacji metra, kładki, miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego oraz wybrane trasy rowerowe. Prace realizowane są przez zewnętrznych wykonawców oraz pracowników ZOM, którzy dbają o porządek na terenach za które odpowiadają. ZOM w ostatnim tygodniu na bieżąco informował o wyjazdach posypywarek i odśnieżaniu łopatami prowadzonym przez pracowników.

Kto ma obowiązek odśnieżać? Miasto przypomina, że za znaczną część chodników nie odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta, ale inni zarządcy. Są to m.in. urzędy dzielnic, Zarząd Terenów Publicznych w Śródmieściu, Zarząd Praskich Terenów Publicznych na Pradze‐Północ oraz Zarząd Zieleni, który utrzymuje alejki i chodniki w parkach. Obowiązki mają także właściciele, wspólnoty mieszkaniowe i zarządcy prywatnych nieruchomości – to oni odpowiadają za chodniki przylegające do ich posesji.

"W praktyce oznacza to, że na jednej ulicy możemy mieć trzy różne standardy odśnieżania - bo każdy fragment należy do innego zarządcy" - czytamy w komunikacie.

Mandaty za nieodśnieżony chodnik

Miasto informuje, że 9 stycznia, podczas posiedzenia sztabu kryzysowego w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa, prezydent miasta polecił Straży Miejskiej zwiększenie liczby kontroli. Od początku roku strażnicy przeprowadzili 1032 interwencje dotyczące nieodśnieżonych chodników. Na miejscu oceniali sytuację, wydawali zalecenia, nadzorowali prace porządkowe lub ustalali odpowiedzialnego za teren.

Wystawiono 16 mandatów (15 za nieodśnieżenie i śliskość chodników oraz 1 za sople), a w 67 przypadkach zobowiązano administratorów do natychmiastowego usunięcia śniegu lub lodu. W 100 przypadkach zgłoszenia okazały się nieaktualne - chodniki były już oczyszczone lub w trakcie odśnieżania.

Gdzie zgłosić nieodśnieżony chodnik?

W przypadku zauważenia nieodśnieżonych lub niebezpiecznych miejsc mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje poprzez portal i aplikację Warszawa 19115 lub całodobowy numer telefonu 19115. Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do właściwego zarządcy terenu.