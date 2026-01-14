Gołoledź paraliżuje Polskę! Ekstremalna pogoda w całym kraju. "Zostań w domu" [RELACJA NA ŻYWO]

Niebezpieczna pogoda w Polsce

Zima rozgościła się w Polsce na dobre. I chociaż biały krajobraz jak z bajki cieszy oczy, to pogoda robi się coraz niebezpieczniejsza. Poza siarczystymi mrozami zagrożeniem dla życia i zdrowia są również marznące opady powodujące gołoledź. IMGW wydaje kolejne ostrzeżenia dla całego kraju!

W części Polski obowiązuje alert pomarańczowy (drugiego stopnia) przed marznącymi opadami. „Prognozowane są umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.Uwagi: Zanim wystąpią opady marznące, początkowo pojawią się opady śniegu, które przejściowo mogą osiągać natężenie umiarkowane” - ostrzega IMGW. Z kolei mieszkańcy pozostałych regionów kraju powinni być przygotowani na intensywne opady śniegu.

Gołoledź w Polsce

Pogoda jest koszmarna. Jak podaje IMGW, "z zachodu na wschód przemieszcza się strefa marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Aktualna temperatura powietrza na przeważającym obszarze wynosi od -4°C do -1°C i w ciągu najbliższych trzech godzin będzie stopniowo wzrastać, ale na przeważającym obszarze pozostanie ujemna". To niezwykle niebezpieczna sytuacja. Cienka warstwa lodu na drogach i chodnikach to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno kierowców, jak i pieszych.

W ten trudny komunikacyjnie czas przychodzimy z pomocą. W poniższej relacji na żywo publikujemy aktualne alerty, utrudnienia i zalecenia służb.

Na żywo Gołoledź w Polsce - relacja na żywo 14.01.2026 14:47 Władze gminy Tczew w związku z gołoledzią apelują do rodziców uczniów. "Jeżeli macie możliwość, prosimy o rozważenie samodzielnego odbioru dzieci że szkół. UTRUDNIENIA DOTYCZĄ RÓWNIEŻ KOMUNIKACJI GMINNEJ. Jest bardzo niebezpiecznie. W związku z oblodzeniem nawierzchni odnotowano już trudne zdarzenia drogowe. Dalsza jazda stwarza realne zagrożenie dla pasażerów, w tym dzieci i uczniów" - czytamy w mediach społecznościowych. 14:38 Gdański Zarząd Dróg apeluje do kierowców i pieszych o ostrożność. 14:33 W Bydgoszczy walka z gołoledzią wciąż trwa. "Od rana w Bydgoszczy pada marznący deszcz, który powoduje gołoledź. Oznacza to, że na wcześniej wysypanej warstwie piasku i soli ponownie tworzy się pokrywa lodu. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie chodników, przystanków, parkingów oraz schodów wracają w rejony, które zostały już wcześniej posypane" - podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. 14:30 Od godz. 12:25 na ulicach Warszawy pracuje 170 pługoposypywarek. "Wieczorem spodziewamy się opadów marznącego deszczu powodujących niebezpieczną gołoledź na drogach i chodnikach. Uważajcie na siebie" - pisze na Facebooku Rafał Trzaskowski. 14:21 - Ostrzeżeniami przed marznącymi opadami deszczu objęta jest niemal cała Polska. Z wyjątkiem części zachodniej oraz krańców wschodnich, na których wydane są ostrzeżenia na intensywne opady śniegu. Strefa marznących opadów powodujących gołoledź przemieszcza się powoli z zachodu na wschód. Dlatego marznące opady najpóźniej, bo około północy, zakończą się lub zdecydowanie osłabną na wschodzie obszaru objętego strzeżeniem - dodaje synoptyk IMGW. 14:20 - Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu dotyczy wschodniej Polski. Obszar od Mazur przez większą część Podlasia, wschodnie Mazowsze, po powiaty zachodnie województwa lubelskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14 do godz. 2 w nocy. W okresie ważności ostrzeżenia prognozujemy przyrost pokrywy śnieżnej około 10-15 cm - wyjaśnia Agnieszka Harasimowicz, synoptyk IMGW. 14:18 "Przez region przemieszcza się strefa opadów śniegu, które miejscami mają nieco silniejsze natężenie. Strefa ta powoli będzie przemieszczać się z zachodu na wschód. W kolejnych godzinach od zachodu opady śniegu będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Ze względu na ujemną temperaturę powietrza i gruntu opady deszczu miejscami będą marznące i powodujące gołoledź. Lokalnie drogi i chodniki mogą być bardzo śliskie" - ostrzega IMGW. 14:01 Warmińsko-mazurskie. IMGW ostrzega przed gołoledzią. "Robi się kocioł" Służby drogowe przestrzegają przed trudnymi warunkami na drogach w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. 13:42 Lotnisko Chopina ostrzega: możliwe opóźnienia! Pogoda sparaliżuje loty? Pasażerowie planujący podróż z Lotniska Chopina w Warszawie, powinni przygotować się na potencjalne utrudnienia - ostrzegają władze portu 13:40 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi w całym kraju.

