Marznący deszcz paraliżuje lotniska! Opóźnienia lotów w Warszawie i Modlinie

Opóźnienia na Lotnisku Chopina. Konieczne odladzanie samolotów

- Opóźnienia na Lotnisku Chopina są i będą, dlatego, że trzeba odlodzić samoloty oraz zabezpieczać drogi startowe. Spodziewamy się więc opóźnień do końca dzisiejszego dnia – poinformował PAP Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska.

Jak wyjaśnił, z powodu marznącego deszczu konieczne jest odladzanie wszystkich samolotów przygotowywanych do startu, nawet jeśli niedługo wcześniej wylądowały w stołecznym porcie.

- Kropla takiej przemrożonej wody ma -1 lub -2 stopnie Celsjusza. Gdy spadnie ona na jakąkolwiek powierzchnię, momentalnie zmienia się w lód. Jeśli samolot stoi nawet 20 minut w marznącym deszczu, cały jest oblodzony – powiedział Rudzki.

Samo odladzanie trwa od 10 minut do ok. pół godziny, w zależności od wielkości samolotu, co powoduje opóźnienia w rozkładzie lotów.

Jak przebiega odladzanie samolotów?

Przedstawiciel warszawskiego lotniska wyjaśnił, że płyn do odladzania to gorąca mieszanka glikolu z wodą. Procedura przeprowadzana jest na specjalnych płytach odlodzeniowych, które są skanalizowane. Glikol spływa do kanałów i trafia do zbiorników, skąd jest przepompowywany i utylizowany.

Sytuacja w Modlinie. Opóźnione odloty do Mediolanu i Sofii

Dyrektor handlowy lotniska Warszawa-Modlin Wojciech Borys przekazał, że podwarszawski port funkcjonuje bez przeszkód, przyloty odbywają się bez opóźnień, jednak dwa samoloty do Mediolanu (na lotniska Bergamo i Malpensa) są opóźnione. Załogi samolotów zdecydowały się na wstrzymanie odlotów, a pasażerowie wrócili do terminala i czekają na poprawę warunków.

Jak wynika ze strony lotniska w Modlinie, opóźniony jest jeden przylot (Wizz Air z Bergamo) oraz loty Wizz Air do Bergamo, Mediolanu Malpensy i Sofii.

Lotnisko Chopina i Modlin - ważne porty lotnicze w Polsce

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy. Obecnie irlandzki Ryanair jest jedynym przewoźnikiem operującym stale z tego portu.

Quiz. Rozpoznasz lotnisko po kodzie? Pytanie 1 z 10 Lotnisko oznaczone symbolem LUZ znajduje się w Łodzi w Lublinie w Lizbonie Następne pytanie