Gołoledź paraliżuje Polskę! Alerty RCB w całym kraju. Coraz większe utrudnienia w Warszawie

Polska w potrzasku pogody. Mróz i marznący deszcz sparaliżowały kraj

Dziś Polska jest areną starcia dwóch różnych mas powietrza. Na wschodzie utrzymuje się dwucyfrowy mróz, podczas gdy na zachodzie panuje odwilż i kilka stopni powyżej zera. W wielu miejscach występują opady deszczu i śniegu, jednak najbardziej niebezpieczne warunki pogodowe pojawiły się na Pojezierzu Pomorskim, w Wielkopolsce, na Pomorzu Gdańskim i w centralnej Polsce, gdzie przy lekkim mrozie pada deszcz. Marznące opady obserwowane są m.in. w Łodzi, Gdańsku i Toruniu.

Strefa frontu przemieszcza się na wschód i w kolejnych godzinach opady mogą wystąpić na przeważającym obszarze kraju. Na wschodzie i północnym wschodzie prognozowane są śnieżyce, które mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm. W głębi kraju śnieg ma się zamieniać w deszcz, który okresami będzie marznący.

Gołoledź w Warszawie. Kilometrowe korki i utrudnienia w ruchu

Niebezpieczna sytuacja panuje również w Warszawie, gdzie drogi stają się coraz bardziej śliskie. Wciąż zalega na nich błoto pośniegowe, a teraz pada marznący deszcz. Z tego powodu na wielu ulicach tworzą się kilometrowe korki. Utrudnienia występują nawet w miejscach, gdzie na co dzień ruch odbywa się dość płynnie. Opady marznącego deszczu sprawiają, że lodowa glazura pokrywa dosłownie wszystko - jezdnie, chodniki i zaparkowane pojazdy.

Alert RCB dla większości kraju. "Ogranicz podróże, zostań w domu!"

W związku z załamaniem pogody do mieszkańców większości kraju, z wyjątkiem południa, zachodu i Podlasia, został rozesłany alert RCB.

"Uwaga! Dziś i jutro (14/15.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach"

– czytamy w wiadomości rozesłanej do mieszkańców.

Władze apelują o zachowanie ostrożności i ograniczenie podróży, jeśli to możliwe.

